‘El camino de las emociones’ llegó una vez más a Sálvame y, al más puro estilo Supervivientes, uno de los colaboradores se sometió a un puente en el que tuvo que hablar del éxito, el fracaso, el miedo, la familia y el futuro. El jueves llegó el turno de Carmen Borrego, que emocionó a sus compañeros y a la audiencia hablando de la situación actual de su madre, María Teresa Campos, que a sus 81 años requiere más atención.

Avanzando hacia el escalón del ‘miedo’, Carmen no pudo evitar acordarse de su madre y dedicarle, muy emocionada, unas bonitas palabras. "En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: mi madre me necesita. Y me necesita ella más a mí que yo a ella. Tengo una madre maravillosa y lo más importante que podemos hacer es devolverle el amor que nos ha dado", dijo emocionada.

"Creo que el error de tu vida es que se te pase el tiempo y no hacer lo que las personas que están a tu lado te merecen. Y mi madre se lo merece todo. Lo digo de corazón. Yo a mi madre la adoro. Espero que me dure mucho", aseguró entre lágrimas. Emocionada, la malagueña echó la vista atrás para agradecer todo lo que la veterana presentadora ha hecho por su familia. "He tenido una madre que ha trabajado mucho, que ha tenido una vida muy llena de muchas cosas y cuando eso se va apagando eso te queda la figura de una madre".

"Los hijos somos un poco egoístas y vamos todos a lo nuestro y yo no he necesitado darle nada a mi madre. Ella no necesitaba nada, era independiente en todos los aspectos. Y cuando se hacen más mayores, esa independencia que tenía mi madre, lógicamente, no la tiene", añadió.

A pesar de sus tristes palabras, Carmen también quiso mandarle un bonito mensaje a su madre: "Quiero decirte que eres la mejor madre, que vamos a estar estando a tu lado, que eres muy guapa y que tienes que hacernos un poquito de caso".