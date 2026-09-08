¿Dónde ver el Real Madrid - Inter?

El nuevo Real Madrid de José Mourinho debuta en Champions este martes. Lo hará en el Santiago Bernabéu ante el Inter de Milán, un equipo que le trae enormes recuerdos al técnico luso, no en vano consiguió ganar una orejona -triplete incluido- con los Nerazzurri.

El partido comienza a las 21:00 y será dirigido por el inglés Michael Oliver.

El partido podrá verse en España a través de Movistar Plus+, en el dial 7, y también por Movistar Liga de Campeones, disponible en el dial 60 de Movistar Plus+ y 115 de Orange TV. Además, la retransmisión estará disponible en Movistar Liga de Campeones 3, Orange Fútbol 1 y Movistar Liga de Campeones HDR.

El Madrid busca iniciar la fase Liga de la Champions con un triunfo y así retomar la senda de la victoria tras el batacazo que se llevó en la última jornada liguera ante el Betis -perdió 1-0 en un encuentro en el que mereció mucho más.

Para este duelo, Mou tendrá nueve bajas y no podrá contar con Andriy Lunin, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Arda Güler, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva y Álvaro Carreras.

La buena noticia para el técnico luso es que recupera a Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick.