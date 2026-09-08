¿Dónde ver el Liverpool-Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid debuta este miércoles en la Champions. Y no lo hará en un escenario precisamente cómodo. El conjunto de Diego Pablo Simeone visita Anfield para medirse al Liverpool en la primera jornada de la fase liga de la máxima competición continental, en un duelo que servirá también para comprobar cómo responde el equipo rojiblanco después del duro golpe sufrido el pasado sábado en San Mamés, donde cayó por 3-0 ante el Athletic Club.

El Liverpool-Atlético comenzará a las 21:00 horas y podrá verse en España a través de Movistar Plus+, en el canal M+ Liga de Campeones (dial 60), y también en M+ Liga de Campeones 4 (dial 180). Asimismo, podrá seguirse a través de LaLiga TV Bar en establecimientos públicos.

El Atlético afronta así uno de los estrenos más exigentes posibles en Europa, ante un Liverpool que llega después de conseguir su primera victoria de la temporada con un 0-2 frente al Ipswich Town, con dos goles de Alexander Isak. El conjunto inglés estrenará además su nuevo proyecto europeo en Anfield, donde buscará hacerse fuerte desde el primer partido.

Julián Álvarez, ante su gran examen

Uno de los grandes focos del encuentro estará puesto en Julián Álvarez. La Araña sigue intentando recuperar la normalidad después del turbulento verano vivido en torno a su frustrado fichaje por el Barcelona. El Atlético rechazó la operación —remitiéndose en todo momento a la cláusula de rescisión del delantero, que es de 500 millones de euros— y el jugador continúa en la plantilla rojiblanca, aunque su situación ha dejado no pocas heridas abiertas con parte de la afición.

El argentino comenzó en el banquillo el último partido ante el Athletic, aunque posteriormente tuvo minutos y su implicación en los entrenamientos previos al duelo de Anfield ha ido en aumento. Julián está en la convocatoria y apunta a recuperar protagonismo en un partido de máxima exigencia.

Simeone necesita recuperar cuanto antes a su delantero franquicia. Más aún teniendo en cuenta que Alexander Sorloth continúa lesionado y todavía no ha podido debutar esta temporada. La ausencia del noruego deja al Atlético con menos alternativas ofensivas y convierte la recuperación futbolística y anímica de Julián Álvarez en una cuestión todavía más importante.

Sorloth y Arnau Ortiz, las bajas

El Atlético viaja a Liverpool con 24 futbolistas, pero Simeone no podrá contar con Sorloth, que continúa recuperándose de su lesión muscular, ni con Arnau Ortiz, que debe cumplir una sanción europea que arrastra desde su etapa en el Slask Wroclaw.

Arnau, máximo goleador de Primera RFEF la pasada temporada con el Atlético de Madrid B, había logrado hacerse un hueco en la primera plantilla, pero no podrá debutar en la Champions en Anfield por aquella expulsión sufrida en 2024 en la Conference League.

En el Liverpool tampoco faltan problemas físicos. Conor Bradley y Hugo Ekitiké continúan fuera por lesión, mientras que Joe Gomez sigue recuperándose de sus problemas musculares y Federico Chiesa tampoco está disponible para el estreno europeo. Wataru Endo, además, no figura en la lista del conjunto inglés que dirige Andoni Iraola para la fase liga de la Champions.

Un escenario que trae malos y buenos recuerdos

Anfield es un estadio especial para el Atlético y para Marcos Llorente, al haber marcado allí cuatro goles. En el estadio red protagonizó una de las grandes noches europeas de la era Simeone cuando eliminó al Liverpool en los octavos de final de la Champions 2019/20, en plena explosión de la pandemia del coronavirus, después de imponerse por 2-3 en la prórroga.

Pero los últimos recuerdos son menos amables. La pasada temporada, el Liverpool se impuso por 3-2 al Atlético en Anfield después de que los rojiblancos llegaran a ponerse con una ventaja de 0-2. Un precedente que añade todavía más interés a un duelo que se ha convertido en uno de los clásicos europeos de los últimos años.