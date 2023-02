Tamara Falcó e Iñigo Onieva, obligados a posponer su boda

Tamara Falcó e Iñigo Onieva no cumplirán el sueño de casarse el día 17 de junio. La pareja eligió esta fecha al comienzo de su relación, antes incluso de la sonada ruptura a causa de la infidelidad por parte del empresario. Tras retomar el noviazgo, los planes seguían adelante, sin embargo, se han encontrado con varios problemas que les han obligado a tomar la decisión de posponer el enlace.

Tal y como han señalado en El programa de Ana Rosa, Tamara e Iñigo han encontrado "problemas de logística" por lo que la nueva fecha para la celebración será el 8 de julio. Lo que no ha cambiado es el lugar, pues se seguirá celebrando en el El Rincón, un lugar muy especial para la hija de Isabel Preysler.

Según el citado programa, la pareja ha decidido modificar la fecha porque al quedar apenas cuatro meses para la fecha inicial, había ciertos aspectos que no podían solucionar en tan poco tiempo. Aseguran además, que Iñigo Onieva ha sido el primero en comunicar el cambio de fecha a su círculo de amigos y que esta sería la explicación que les habría dado a todos.

Problemas para celebrar la misa

Lo que por el momento se desconoce es el lugar donde se oficiará la misa, ya que tal y como reveló el cura y amigo de la pareja, Gustavo, tienen que hacer una serie de trámites para poder hacer la misa en la capilla de este palacio: "Personalmente no sé nada de ellos, solo que lo normal es que todo bautizado se case en el templo parroquial o en un lugar sagrado. Está previsto dentro del derecho canónico que si el obispo o el Olegario del lugar lo autoriza, se casen en otro lugar que no fuera la parroquia. Si ella o cualquier persona se quiere casar en un lugar distinto a la parroquia, tiene que hacer los trámites en su parroquia y es lo que se llama expediente parroquial. Luego, como nosotros estamos en otra diócesis que es la de Getafe, con esos papeles tendría que pedir permiso al obispado, pedir la autorización si el obispado considera que sí, que es justo que lo haga, pues se le da el permiso. Entonces, ella me dijo que tenía un sacerdote amigo que yo no conozco pues yo simplemente delego, nada más, porque la parroquia es el territorio de Aldea del Fresno y la parroquia Santiago Apostol", detalló el sacerdote.

La pareja está muy interesada en casarse en la iglesia de El Rincón, por lo que están estudiando todas las posibilidades: "La capilla está consagrada, sí. Es un lugar sagrado, pero ya sé que es pequeño y que no lo van a hacer dentro. Si es que lo hiciesen ahí, Tamara me dijo que no caben más que 12 personas", aclaró el cura al programa de Telecinco. "No sé si hizo los trámites o no, no sé nada, pero lo mejor es que respetemos su intimidad".