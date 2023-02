El negocio de la boda de Tamara Falcó e Íñigo les va a salir redondo si consiguen lo que publica este miércoles Semana en su portada: vender la finca de El Rincón, el espacio en el que se va a celebrar el convite.

Según la revista, la propiedad ha salido al mercado por un precio de siete millones de euros, y aunque no se aclara en la información, se supone que incluye también los viñedos que la rodean. Porque el castillo que alberga se cae a pedazos: goteras, desconchones, pintura cuarteada y hasta murciélagos, según confesó su otrora habitante Esther Doña en ‘Y ahora Sonsoles’.

Al morir Carlos Falcó, el marqués de Griñón, ya se dijo que la finca requiere muchísimo dinero para su mantenimiento, algo que animó a sus propietarios, Tamara y su hermano Manuel, a ponerla a la venta.

Aún así, la alegría de la reconciliación sigue presente en la pareja, que también aparece retratada en Lecturas durante su visita a la iglesia que les corresponde a la hora de casarse. Allí se encontraron con la verja echada, pero eso no les quitó las ganas de acudir a la casa del párroco para hablar de documentos o cursos prematrimoniales. La pareja también se ha dejado ver por Cartier, que podría, cuenta Semana, encargarse de sus alianzas de boda.

La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Hola apuesta por la cuarta boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira en una portada que seguramente hará las delicias de los seguidores internacionales de la revista. La pareja ha celebrado en Miami una fiesta a la que han acudido estrellas de la música, el cine o el deporte.

Entre ellos David Beckham, que se ha convertido, por derecho propio, en uno de los protagonistas de la ceremonia.

La revista dedica una docena de páginas a la pareja, que eligieron el Pérez Art Museum, frente a la bahía, para darse el "sí quiero" el pasado 28 de enero. Nadia, conocida por haber quedado finalista representando a Paraguay en el concurso Miss Universo 2021 lució un diseño tipo princesa de Galia Lahav. El novio, traje a medida de Dior.

Lo más destacable del convite, además de la asistencia de Salma Hayek, Maluma, Carlos Slim hijo o Vim Diesel, fue la ausencia de Jennifer López y de los dos hijos que tiene la pareja. Eso, y la espectacular alfombra de flores blancas que sirve de escenario para las mejores fotos.

Ana María Aldón se estrena en ‘Hola’

Ana María Aldón llega al cénit de su carrera profesional esta semana protagonizando su primera portada en solitario en la revista Hola. Aunque sólo le dedican un recuadro con foto en la parte superior, su posado exclusivo supone todo un hito para una persona que lleva contando lo mismo desde hace ya varios meses. Ahora, la excusa es su reciente divorcio.

El motivo de la entrevista es la apertura de puertas de la casa de soltera que acaba de estrenar en Guadalajara. Un espacio que huele a tienda de decoración en el que predominan los lacados en blanco, los espejos dorados y los objetos de tienda de a un euro. Todo tan frío como ella misma.

Dice Ana María Aldón que ahora está "en soñar cosas nuevas, volar lejos" y montar su atelier en el sótano, que para algo tiene una carrera. Su nueva casa está desprovista de fotos ("No quiero retratos con gente que me haga volver al pasado") y recuerda que ella ya vivió en un museo en su anterior residencia. Por eso no acudió a la inauguración del de Ortega Cano: "Habría sido de una incoherencia total por mi parte presentarme allí a sabiendas de que ¡no me quieren!".

"Me siento un poco culpable por haber tomado la decisión de romper el esquema familiar", reconoce Ana María, que sigue insistiendo en su idea de "desaparecer". Pero dice que cuando Ortega Cano le pidió una segunda oportunidad "ya era tarde". "Y además de esa manera tan… tan… pfff", bufa Aldón en referencia a la fatídica frase del "semen de fuerza" que Hola ni por asomo menciona.

El resto es un refrito de todo lo que lleva diciendo en sucesivas televisiones y revistas: que el punto de inflexión fue la entrevista del torero en la que ensalza a Rocío Jurado, que su participación en Supervivientes le cambió la vida, que la familia de él no la quiere y que está cerrada al amor. "Ahora mismo soy un problema para cualquier hombre que se me acerque". Y algo que hay que destacar: "Sí tengo que dejar una cosa clara. A mí mi marido jamás me puso una mano encima".

‘Lecturas’ vuelve a la carga contra los Flores

Lecturas vuelve al ataque contra los Flores-Moreno con un reportaje en el que "fuentes cercanas" a la familia hablan del motivo que llevó a Rocío a romper con Olga, la mujer que la ha cuidado durante dos décadas. Su "madrastra", según la revista.

El semanario culpa a Antonio David Flores, que en septiembre del año pasado aprovechó el anuncio de la relación de Olga con su representante para "quitarse la etiqueta de malo" y le contó a su hija que Olga "ya se había enrollado con Agustín Etienne antes de irse a Supervivientes en abril de 2021.

"Yo fui el primer cornudo de este matrimonio", sería la frase que el exguardia civil le dijo a su hija. Según Lecturas, fue Antonio David el que malmetió: "Quería quitarse a Olga de encima y lo ha conseguido. Poco a poco ha ido minándola".

Elena Tablada habla de su separación

Varios meses después de anunciar su separación de Javier Ungría, Elena Tablada posa en Hola para explicar los motivos de la ruptura.

"He conseguido liberarme y volver a quererme porque me había perdido en el camino", relata, a la vez que recalca que ha sido "un proceso duro". "Perdí mi ideal, mi estabilidad económica, mi imagen de mí misma, mis ganas, mi luz… pero en esa oscuridad aprendí la importancia de poner límites y de dosificar lo que entrego".

La ex de David Bisbal asegura que no han existido terceras personas ("habría sido todo más fácil y sano") pero reconoce la decepción con el padre de su segunda hija: "Intento tomármelo mejor como una revelación".

Primera salida de Teresa Campos

Diez Minutos dedica a Teresa Campos su portada con una imagen de archivo en la que vemos a la presentadora en todo su esplendor y que poco tiene que ver con la que ofrece en la actualidad. Con ella, del brazo, su yerno, el marido de Carmen Borrego.

Sin embargo cuenta la revista que Teresa se encuentra mejor de salud, después del ingreso hospitalario de hace dos semanas.

En las fotos también vemos la salida que realizó el pasado domingo, esta vez acompañada por su incondicional Gustavo, el hombre que ahora está en entredicho a pesar de que es el que realmente la cuida.

Cóctel de noticias

La nueva vida de Claudia Osborne en Australia. La hija de Bertín se ha mudado con su marido, José Entrecanales, y su hija recién nacida a Melbourne, por motivos profesionales: el rico heredero pretende abrir mercado de la filial energética de Acciona en las Antípodas. La revista Hola publica varias fotos de la pareja paseando animada con el bebé y algunas instantáneas de la casa de estilo victoriano en la que están viviendo.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, conectados por sus familias. Hola habla de la curiosa conexión que une a las familias de los enamorados. Michelle Salas, la hija del cantante mexicano, es bisnieta de la famosa actriz Silvia Pinal, que en su día fue novia de Victoriano Valencia, el padre de Paloma.

Jorge Pérez y Alicia Peña recuperan la normalidad. Después del huracán Alba Carrillo, la pareja intenta rehacer su vida. Semana publica varias imágenes de los dos paseando con su bebé de siete meses.

Sara Carbonero, feliz con Nacho Taboada en Barcelona. La presentadora está a punto de celebrar su primer aniversario con el músico, al que ha acompañado a un concierto este fin de semana.