Alec Baldwin ha sido acusado finalmente de homicidio involuntario, tras un proceso judicial de varios meses, causado por la muerte accidental de una ayudante de dirección al dispararse la pistola que portaba el actor: creía llevaba munición de fogueo al probarla durante el rodaje de una película en octubre de 2021. Las imágenes de Baldwin llorando mientras telefoneaba a su esposa fueron entonces divulgadas por la prensa mundial. ¿Dónde se encontraba Hilaria Baldwin mientras sucedía semejante tragedia? En Nueva York, a tres mil kilómetros de distancia de donde ésta ocurrió. Cuidando de sus hijos, la menor de ellos nacida en marzo del año pasado. Desde un primer momento Alec encontró el consuelo, su mayor apoyo en Hilaria. Pero en estos días pasados de finales de enero la esposa de Alec está desconsolada, por la posibilidad de que éste pudiera ir a la cárcel. Sus abogados luchan por impedirlo. Ya el galán norteamericano, que el 3 de abril próximo cumplirá sesenta y cinco años, hizo un pacto extrajudicial con la familia de la fallecida, de nombre Halyna Hutching. Se desconoce en qué consistió ese acuerdo, mas no es difícil especular con la idea de que el supuesto causante de su muerte accediera a indemnizarla económicamente.

Desde los primeros momentos del trágico accidente hubo toda clase de especulaciones, con una interrogante principal: ¿cómo es que el arma que se disparó no estaba cargada con balas de fogueo, las preceptivas y autorizadas en todo rodaje? ¿Quién es el culpable de haber introducido en aquella pistola balas reales? ¿Cómo es que no se comprobó ese error antes de que Alec Baldwin, en el ensayo de una toma cinematográfica, disparara en la creencia de que a nadie podía herir, como por desgracia sí sucedió? Son las preguntas que los defensores del actor en esta causa penal tratan de responderse mientras completan sus investigaciones. En todo momento, Alec Baldwin repite sin cesar a cuantos se han interesado por su estado anímico: "Yo no disparé". Lo peor es que a poco del trágico suceso, alguien escuchó esto del actor: "La pistola se disparó sola". Algo difícil de aceptar, de ahí que las pesquisas de agentes del FBI desmontaran semejante afirmación.

Entretanto toda la familia del actor lo apoya sin fisuras, aunque no dejen de preocuparse por el juicio que tenga lugar, en fecha no determinada aún, tras anunciarse hace un par de semanas la acusación de homicidio involuntario. Tal vez no vaya a prisión; quizás el caso concluya con otro tipo de condena. Suposiciones en el aire. Mas lo cierto es que Alec Baldwin, de momento, ya ha dicho que no quiere pensar en el futuro que le aguarda, y que a consecuencia de ello medita su retirada profesional, aunque no fuera luego definitiva. No tiene la mente para aceptar un próximo rodaje.

Muy popular, no solo en Estados Unidos, por su abundante filmografía, Alec Baldwin, atractivo neoyorquino que ha enamorado desde la pantalla a muchas mujeres, se casó en 1993 con la voluptuosa actriz Kim Basinger, hoy por cierto medio arruinada, padres de una hija, Ireland. Se divorciaron en 2002. Diez años más tarde Alec encontraba "a su media naranja", veintiseis años menos, Hillary Thomas, profesora de yoga y escritora. El matrimonio tiene una descendencia numerosa: siete hijos. Se conocieron fortuitamente en un restaurante vegetariano. A los primeros informadores que se interesaron por Hillary, parece ser que ella dijo ser "de origen mallorquín". ¿Por qué utilizó esa frase? Sus padres en realidad son de Nueva Inglaterra. El progenitor, abogado, se graduó en Literatura Española. Han vivido muchas temporadas en Mallorca, adonde de pequeña, Hilaria, iba de vacaciones. En la prensa nacional, aquí se ha publicado varias veces que Hilaria es "nuestra compatriota", cuando en verdad nació en Boston, el 6 de enero de hace treinta y ocho años.

Hilaria y Alec Baldwin | Archivo

La confusión sobre su nacionalidad viene de antiguo, alentada insistimos por la propia Hilaria, que en distintas ocasiones, sobre todo en sus viajes a España, ya casada con Alec Baldwin, dijo ser española unas veces y otras, sentirse muy española, que evidente no es lo mismo.. El caso es que en diciembre de 2020, una usuaria de "twitter" emprendió una campaña muy seguida en las redes sociales donde la atacaba por el simple hecho de "haberse hecho pasar por española". En Norteamérica la identidad de cada ciudadano es cuestión muy seria y la suplantación de ella conlleva si no penas severas al menos una investigación nada baladí. Se sucedieron mensajes en las redes sociales con virulentos ataques a Hilaria Baldwin. Tanto ella como su marido acabaron por desistir de sus cuentas de "twitter", impotentes de aclarar cuanto rodeaba al supuesto misterio del lugar de nacimiento de ella, quien acabó por aclarar la verdad: que vino al mundo en Boston pero que le gustaba mucho España, su cultura y por ello sentíase "muy española". Nada de sus declaraciones le valieron para subsanar el equívoco. Alec Baldwin se lo tomó muy en serio y defendió a su mujer tanto como le fue posible. Su reputación se vió particularmente dañada porque el caso supuso un escándalo en la sociedad norteamericana por exagerado que nos pueda parecer aquí.

Alec Baldwin también participa con su esposa de lo mucho que ha disfrutado en sus viajes a nuestro país. Se da la circunstancia que aceptó un papel en una de las películas de Santiago Segura, las de sus secuelas de Torrente, interpretando un papel de mafioso de tres al cuarto, donde intercalaba algunas macarrónicas frases en español con otras en inglés. Ignoramos qué cobró por su trabajo, teniendo en cuenta su habitual elevado caché, lo que nos hace pensar que le hizo una considerable rebaja al cómico y realizador carabanchelero, que sigue ganando dinero a espuertas con la saga de ese casposo investigador privado.

Los Baldwin, en la actualidad, han comenzado 2023 preocupados por lo que a él pueda pasarle cuando la justicia dicte sentencia acerca de ese homicidio involuntario que lo acusa. En Hollywood, el caso, por unusual, extraño, es motivo asimismo de controversias y atención periodística en los cenáculos cinematográficos.