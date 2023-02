Marisa Martín-Blázquez, molesta por las confesiones íntimas de su marido: "Es nuestra privacidad"

Las confesiones de Antonio Montero durante su paso por Pesadilla en El Paraíso han tenido respuesta por parte de su mujer Marisa Martín Blázquez. Hace unos días el paparazzi se sinceró con sus compañeros de concurso dejando claro el gran amor que siente por su mujer, con la que lleva toda la ida, asegurando que "no se puede comparar con el que sientes por una chica a la que conoces en un momento determinado".

Y es que Montero ya confesó hace años la gran crisis que sufrió su matrimonio cuando tuvo una aventura con una compañera de trabajo. En ese momento su familia estuvo a punto de romperse, pero el amor que sienten hacia sus hijos hizo que siguiesen viviendo bajo el mismo techo y finalmente, se reconciliasen: "Muchas relaciones se han roto por motivos muy absurdos que no valían la pena, a lo mejor se han perdido oportunidades de ser felices por tontearías, eso de que te hayan pillado con una y ya rompes una familia me parece una gilipollez".

En la conversación también aseguró que perdonaría una infidelidad de "su compañera" y que "si pudiera tener una relación abierta", sin duda la tendría. Cree que al llevar tanto tiempo con la madre de sus hijos, le faltó conocer mundo durante su juventud: "Me parece que es una situación maravillosa, esas emociones que se pueden sentir cuando conoces a alguien (…) Elegí casarme, formar mi familia y no quita para que en mi interior me surjan esas dudas, sobre todo cuando por alguna razón en mi vida se me cruza alguien con quien yo pienso: 'A lo mejor es alguien que merece la pena conocer".

Reconoció también que hace años vivió una situación complicada: "Siendo bastante joven me pasó una cosa, me surgieron los sentimientos por una persona, yo estaba teniendo hijos y ahí si que tuve que elegir, no tuve ninguna duda. Entendí rápidamente que tenía que zanjar eso de una manera radical (…) Me gustaría tener el comodín de poderme enamorar de una persona si me surge y luego tener una familia (…) A veces en la vida han pasado cosas que uno se ha tenido que plantear cosas pero siempre he elegido estar con mi familia".

"Es nuestra privacidad"

Estas palabras han tenido respuesta por parte de la periodista en el programa Sálvame donde aseguró que ella es "conocedora" de los deseos más íntimos de su marido: "Todo lo que cuenta Antonio para mí no es ningún secreto, todo lo que tenemos hablado, no somos una pareja que tengamos secretos", explicó al programa de Telecinco. Eso sí, dejó claro que no le gusta que Montero habla de sus intimidades en público: "Lo único que no me gusta es que me parece algo de nuestra privacidad".

Parece que el matrimonio ha logrado superar la crisis que atravesaron en el año 2015 cuando decidieron poner punto y final su relación. Por el bien de la familia y sus hijos continuaron viviendo bajo el mismo techo, algo que provocó la reconciliación.