Tras divulgarse la portada del single "Copa Vacía", Shakira hace viral una nueva frase de la letra de su nuevo tema en colaboración con Manuel Turizo. Y es, como se esperaba, un nuevo cañonazo no solo contra Gerard Piqué sino contra su nueva pareja, Clara Chía.

Tras "Session 54", todo un éxito, era obvio que Shakira iba a seguir rentabilizando el dolor y traición del abandono de Piqué, que sigue tratando de hacer oídos sordos al calvario al que le está sometiendo -vía musical- la colombiana.

Demostrando que es la reina de la canción, Shakira ha elegido Instagram para publicar un breve fragmento a ritmo de de "Kill Bill", de la cantante SZA. Y es una nueva indirecta -o cañonazo- contra su ex.

En "Copa Vacía", canción elegida por la cantante para seguir avanzando gemas contra su ex, se pueden escuchar frases tan reveladoras como "Sigo siendo una admiradora a pesar de que estaba molesta" o "Odio verte con otra mujer, saber que eres feliz".

Y ahora, vía Instagram y mientras friega la cocina, quizá limpiando los rastros de un crimen, Shakira sigue cantando: "Tal vez podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola (...) Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón".

Todo ello tras mostrarse pescada y maniatada, caracterizada de sirena, en el avance de su inminente "Copa Vacía", Shakira vuelve a mostrarse escasamente sutil con la letra de su canción.