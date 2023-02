Joaquín Torres recuerda su matrimonio heterosexual: "Generé muchísimo dolor"

El arquitecto Joaquín Torres, conocido por ser el diseñador de las casas de famosos en todo el mundo, fue el último invitado al programa Enamorados de Madrid (Telemadrid), donde se abrió como nunca para hablar de su vida personal, que en la actualidad va de la mano del exdirector de Sálvame, Raúl Prieto.

Su noviazgo se conoció en 2017, aunque Torres estuvo casado durante más de una década con Mercedes Rodríguez Parrizas, con la que tiene dos hijos en común. La pintora fue su primera novia, con la que inició un romance a los 17 años. "Estuve siete años de novio con ella, con fecha de boda puesta, pero me dejó por otro chico que supo amarla mejor que yo", aseguró.

"Siete años después me iban muy bien las cosas y empecé de a tener cierta relevancia en el mundo de la arquitectura. Me llamó y a los tres meses nos casamos. En esos siete años intenté aceptar mi homosexualidad y no fui capaz. Al final tú eres tu mayor enemigo", confesó rompiéndose entre lágrimas.

Joaquín Torres y Mercedes Rodríguez

"Cometí el error enorme de casarme y de intentar una vida imposible. Estuvimos ocho años y tuvimos dos hijos. Generé muchísimo dolor", reconoció. Para él lo más difícil fue cuando se enteraron sus hijos. "Los hijos te dan lecciones todos los días. Mi hijo con 13 años me dijo ‘lo importante es que seas feliz’ y a día de hoy mi relación con ellos es espectacular. Me quieren y me admiran", dijo.

La ruptura con su mujer fue "bastante dolorosa" aunque hoy por hoy su relación es buena. En cambio para sus padres no fue tan fácil, ya que son "homófobos". "Me respetan y me aceptan pero prefieren no hablarlo (...) Me da igual lo que piensen de mí y soy yo el que elijo. Si alguien me hubiera dicho ‘reacciona, que no hay nada malo’, pero eso no pasó y ya está".

Ahora que ha rehecho su vida, Joaquín Torres y Raúl Prieto pasarán por el altar esta primavera, tal y como anunció el arquitecto en una carta de amor. "Estos días se ha especulado con mi posible boda con Raúl Prieto, y aunque no habló jamás de mi vida personal en esta página, hoy he decidido contaros que, tras muchos años luchando y persiguiendo mi sueño, ayer por la noche con un anillo de un llavero, me arrodillé en la intimidad de la habitación, y le pedí matrimonio al amor de mi vida", explicó el pasado mes de agosto.