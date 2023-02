Rocío Flores: "Voy a ir con la Justicia hasta el final"

Rocío Flores fue una de las invitadas que asistió a una cena solidaria, organizada por la firma UNOde50, en el Casino de Madrid, en la que hubo una subasta, de un collar y dos obras de arte, y cuya recaudación fue destinada a la lucha contra el Cáncer de Mama.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, tiene muy claro los pasos que va a dar después de su salida de la televisión. "Voy a ir con la justicia hasta el final, y no voy a quitar ninguna demanda. Estoy bien, a mí nadie me ha echado, pero a mi esto me ha hecho mucho daño. Es cierto que nunca he vivido de la televisión, pero reconozco que ha sido un plus. Mi padre está bien, y mi hermano David es la persona más importante de mi vida y ahora está muy bien". Así de contundentes fueron sus palabas.

Llegó acompañada de Gloria Camila, que me comentó que su padre está muy tranquilo y más guapo que nunca: "Estamos todos muy bien, y a mi hermano José María le veo mucho", comentó.

Una vez concluida la subasta, que corrió a cargo de la actriz Cristina Castaño, hubo una magnifica actuación de Marta Sánchez, que puso en pie a todos los invitados , haciendo un recorrido de sus grandes éxitos, incluyendo una nueva versión de la mítica CHICA YE YE.

Rostros conocidos como Arancha del Sol, que comentó que su marido Finito de Córdoba, se había quedado en el campo, Elena Tablada, con su inseparable amiga Raquel Rodríguez, Gisela y Natalia, pioneras de OT, Alfonso Bassave, Modesto Lomba, Toñi Moreno, Patricia Cerezo, también quisieron sumarse a esta causa solidaria que fue todo un éxito.