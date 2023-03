Saltan las alarmas entre Albert Rivera y Malú: ¿qué está pasando con la pareja?

Los rumores de crisis entre Albert Rivera y Malú vuelven a sonar con fuerza después del último movimiento de la artista en sus redes sociales: la cantante de éxitos como 'Aprendiz' o 'Blanco y negro' ha dejado de seguir al expolítico en Instagram. Un detalle que, para muchos, confirma que su relación está finiquitada.

Cabe destacar que en los últimos tiempos la pareja no se dejaba ver compartiendo planes o momentos en familia, algo que acrecentaba aún más los rumores sobre la existencia de problemas entre ellos. El pasado mes de febrero, Malú disfrutó del carnaval de Cádiz junto a sus amigos, pero no hubo rastro de Rivera. Él por su parte, acudió al concierto de Carlos Rivera sin querer hacer declaraciones sobre el punto en el que se encontraba su relación. Serio y cabizbajo, su actitud evidenció que las cosas no iban bien en casa.

A todo ello se suma la ausencia de felicitación por parte de Albert Rivera hacia la cantante que este miércoles 15 de marzo cumplía 41 años. Mientras que el año pasado se dejaron ver en público celebrando un día tan especial, este año parece que han optado por no celebrarlo, al menos públicamente.

Negó la ruptura hace dos meses

Hace apenas dos meses, Albert Rivera acudió como invitado al podcast de Marcos Peña, el que fuera Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante la conversación, que vio la luz el pasado 4 de enero, el exlíder de Ciudadanos hizo un repaso por su vida personal y profesional desde su infancia hasta la actualidad, donde incluía a su pareja y madre de su hija: "Estuve diez años de mi vida con mi primera pareja larga, Mariona. La conocí en el instituto. No éramos pareja pero empezamos a salir cuando teníamos 22 años y tuvimos a Daniela. Vivíamos en Barcelona".

"Me mudé a Madrid y estuve cuatro o cinco años con otra pareja", recordó sobre Beatriz Tajuelo, su expareja, sin nombrarla y pasando por encima. "Hace cuatro años empecé a salir con Malú, mi actual pareja, y tuvimos una hija que nació en junio el 2020, en plena pandemia. Íbamos al hospital a hacer las primeras pruebas con mucho miedo porque no sabíamos lo que pasaba, no había vacunas. Mi hija es una de esas que nació en la pandemia", añadió.

La pareja inició una relación sentimental tras una larga relación de amigos. "Luego yo rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar', pero cuando uno se enamora de alguien... Lo que más me gusta de esta historia es que cuando tú quieres a alguien, no hay quien lo pare. Se inventaron estando juntos que habíamos roto, y salió en doscientos periódicos. Fíjate, era la primera vez que se conocían las dos familias, y estando allí me empiezan a llegar mensajes al móvil diciendo 'lo siento Albert' y estábamos celebrando en familia. A ella también le escribieron, nos miramos y nos dijimos '¿qué hemos roto?' (se ríe). Han perseguido a mi suegra y a mi madre los paparazzis, es que no nos interesa para nada ese ámbito de vender mi vida privada", contó abiertamente sobre su relación, negando una vez más los rumores sobre una crisis entre ellos.