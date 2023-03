El sucio ataque de Jota Peleteiro a Jessica Bueno: publica una imagen de ella con otro y se burla

Feo ataque del exjugador Jota Peleteiro a su ex, la modelo Jessica Bueno. Que el divorcio entre ambos no fue cosa amistosa era bien sabido, pero no el rencor acumulado en el que fue futbolista del Alavés.

Jota Peleteiro ha publicado en Instagram una imagen en el que aparece Jessica Bueno en un restaurante con otro hombre. Y no solo eso, pues con ironía escribe "¿cómo era eso? ¿El tiempo pone todo en su lugar?, nombrando a su ex en la publicación.

No solo eso, Peleteiro asegura que "ahora me va a tocar mantener dos palanquines", insinuando que él tendrá que mantener económicamente a la pareja. Acompañando su reflexión aparecen emoticonos de caras riendo.

El exjugador, del que se supo su separación de la modelo cuando ya vivía con otra mujer, Miriam Ruiz, da además una despectiva pista para averiguar la identidad el amigo de Jessica Bueno: "qué ojo tiene el Divildos", asegura refiriéndose a quien se ha identificado como Pablo Marqués, expareja de la actriz Lara Dibildos, a quien implica en el embrollo pese a que este mismo fin de semana se ha despedido de su madre, la fallecida Laura Valenzuela.