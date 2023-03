Lucía Rivera confirma su mala relación con Eva González en su biografía

Lucía Rivera (24) acaba de publicar su biografía 'Nada es lo que parece', que pese a su corta edad e incluso antes de su lanzamiento ya estaba dando mucho que hablar. La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera habló recientemente del maltrato físico y psicológico que ha sufrido por parte de dos de sus parejas, pero en el libro también dedica varias páginas a Eva González, la exmujer de su padre, contra la que arremete duramente.

En un capítulo del libro titulado 'Familia', la modelo habla como nunca de la relación con la que fuera pareja de Cayetano Rivera. "Sé que al principio, y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer quien al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", desveló, confirmando un secreto a voces desde hace años.

El rechazo de Eva a la niña no cambió con el paso de los años, ni siquiera con el nacimiento de su hermano Cayetano en 2018. "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido", cuenta sobre aquel viaje a Sevilla. "No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle", revela, dejando entrever que a la modelo no debió gustarle el regalo.

Lucia cree que su familia mediática lo ha hecho lo mejor que ha podido aunque "incomprensiblemente", le hubiera gustado recibir "alguna migaja de cariño" por parte de Eva. Más sincera que nunca, Lucía reconoce que fue una "adolescente rebelde" y que "encerrada en el que dirán" e "intentando huir de la prensa del corazón", tuvo sus coqueteos con la marihuana.

La joven se abre como nunca en su libro, a pesar de que públicamente siempre ha decidido ser más discreta. "No es ni mala ni buena, es cordial, como debe de ser, no tenemos tiempo, trabajamos mucho las dos. Si tengo difícil ver a mi padre, imagínate ver a Eva, es muy trabajadora y eso lo admiro de ella", dijo en 2019. "La gente imagina cosas, que la gente piense lo que tenga que pensar", mintió entonces.