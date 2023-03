Fran Rivera y Lourdes Montes desmienten las acusaciones de Lucía Rivera

Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, ha levantado ampollas con la publicación de su biografía Nada es lo que parece donde comparte algunas de las experiencias que han marcado sus primeros 24 años de vida. En su estreno como escritora, la joven habla no solo del maltrato físico y psicológico que ha sufrido por parte de dos de sus parejas, sino que también dedica varias páginas a Eva González, exmujer de su padre, y confirma lo que se viene rumoreando desde hace año: nunca tuvieron buena relación.

En un capítulo de Nada es lo que parece llamado 'Familia’, la autora habla sin tapujos sobre su relación con la presentadora y su responsabilidad en el distanciamiento con su padre: "Sé que al principio, y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer quien al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí", escribe, confesando también que le hubiese gustado recibir "alguna migaja de cariño" por su parte. Habla también de desprecios por su parte cuando solo era una niña, algo que sin duda marcó la relación con su padre, al no comprender que permitiera que su mujer tratase así a su hija.

Estas palabras dejaron "en shock" a Eva González, tal y como desveló en exclusiva Es la mañana de Federico. Al parecer, la presentadora no entiende los ataques de Lucía y se niega a contestar a lo que considera "falsedades". En su apoyo han salido en las últimas horas Fran Rivera y Lourdes Montes, que desmienten las palabras de Lucía: "Nos choca porque Eva es muy cariñosa y siempre ha hecho todo lo que ha podido, y me choca un poco, pero también te digo que nos hemos enterado ahora", explican los dos sobre el asunto. "Tenemos una relación estupenda. Los primos se tienen que ver y eso no va a cambiar y va a ser familia toda la vida, claro", añaden sin profundizar en el tema.

El matrimonio evita mojarse sobre la supuesta nueva ilusión de Cayetano, María Cerqueira, a la que ya sigue Lucía Rivera en Instagram: "Nos cuesta muchísimo hablar de nosotros, de mis hermanos ni te cuento y, además, es un jardín que a mí nadie me ha invitado a entrar y yo no voy a entrar", se limita a decir sobre la relación de su hermano con la presentadora.