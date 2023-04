Helio Roque, el 'tiktoker' y cachorro de la izquierda que levantó ampollas en el acto de Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo pública este domingo 2 de abril su candidatura a las elecciones generales con Sumar, expresando su intención de ser "la primera presidenta" de España. En un acto multitudinario celebrado en el polideportivo Magariños, el discurso de Díaz estuvo precedido por la intervención de varios representantes de la sociedad civil -con la excepción de la exdiputada socialista Carla Antonelli- entre ellos el tiktoker Helio Roque.

Su discurso fue, precisamente, uno de los más criticados. "Os quiero hablar como joven, porque en este país no se nos da la voz ni la consideración que nos corresponde", dijo el joven de 20 años. "Creo que no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama 'locos' o 'generación de cristal' cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes (...) como es la salud mental, no queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar", continuó.

"O sea, que en otras generaciones se haya permitido pues abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo", dijo Roque, levantando el aplauso tímido del recinto entre caras de estupefacción. Sus palabras sobre las generaciones anteriores han supuesto una oleada de críticas por su tono insultante.

💬@helioroque_: "A los jóvenes no se nos da voz y no se nos tiene en cuenta. Estamos preocupados por muchos temas, no somos la generación de cristal. Estamos aquí para pelear como lo hicieron las generaciones anteriores."#Sumar2A || DIRECTO🔴https://t.co/tWsX9EdsNi pic.twitter.com/4gc5XESS32 — Sumar (@sumar) April 2, 2023

El joven ya ha pedido perdón por sus palabras. "Los nervios me la han jugado. Quiero mostrar públicamente mi agradecimiento a las anteriores generaciones por todos los derechos conquistados y es nuestra tarea ahora ampliarlos", escribió tras su intervención. Pero, ¿quién es Helio Roque? El extremeño de 20 años se mueve en el mundo de las redes sociales, sobre todo en Tik Tok, donde tiene más de 100.000 seguidores.

Aunque se hizo ‘famoso’ en redes gracias a sus vídeos hablando sobre el Metro de Madrid, su contenido abarca desde vídeos relacionados con Eurovisión hasta otras pequeñas entrevistas con rostros conocidos de la izquierda como Ada Colau o Ione Belarra. De hecho, en Twitter es habitual ver cómo muestra simpatía por Yolanda Díaz. "Viendo a mamá (Yolanda Díaz) hacer sus cosas de presidenta en la misma sala que ella", o "lo que peor me sienta es que políticas del nivelazo de Yolanda Díaz tengan que perder su tiempo respondiendo a basura como Abascal y Tamames. Es simplemente vergonzoso", son algunos de sus tuits.

De hecho, con su inesperado protagonismo han salido a la luz otros mensajes de mal gusto, como el que le dedicó a Ramón Tamames durante la moción de censura presentada por Vox: "Los últimos alientos de este viejo nos están costando dinero. Es que es fuerte"; "Cuando en su discurso no le interrumpa Sánchez sino un infarto". Tampoco parece gustarle Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado en varias ocasiones de estar "de resaca" durante sus actos institucionales.

pero cuantos dias de resaca lleva Se la ve cansadisima https://t.co/TAjDLZULVg — helio (@helioroque_) March 30, 2023

Díaz no ha salido a defenderle, pero sí otros invitados al acto como el actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se hizo eco de su disculpa: "Helio tiene 20 años y ha tenido la valentía de hablar ante miles de personas. Militantes antifranquistas han aplaudido su discurso, y todos hemos entendido lo que decía. Pero es víctima de quienes harían cualquier cosa para frenar la fuerza de Sumar".