Lo que Esther Doña no pudo decir sobre Pedraz pero cuenta "fuera de micro"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos para abordar toda la actualidad social del momento. Centrada en la sorprendente paternidad del juez Santiago Pedraz con su nueva pareja Elena Hormigos, de 36 años (el juez suma 64 primaveras).

Esther Doña, la ex del juez Pedraz, y que llegó incluso a estar prometida con él durante un breve lapso de tiempo, se enteró precisamente a través de la exclusiva de Beatriz Cortázar en esRadio. "Le dimos a Esther la noticia", dijo la subdirectora de Es la mañana de Federico. "Espero que ella sea buena madre", fue su escueta pero a la vez muy significativa respuesta.

Más tarde Esther Doña profundizó en sus opiniones en Y ahora Sonsoles, donde es colaboradora. "Ana Obregón ronda la edad de Santiago, y me parece injusto lo que le está cayendo a Ana por ser madre y a un hombre no. Santiago además de ser padre de tres hijos, también es abuelo", dijo, abundando en su elevada edad y, sobre todo, en su posible labor como padre.

Pero el comentario a la paternidad de su ex es igualmente valioso por lo que Esther Doña decidió, por el momento, no contar. "Ella tenia un discurso pero no pudo hacerlo. Fuera de micro me dijo que en la vida se habían plantado la paternidad, que él no tenía ninguna gana y que ya tenia sus hijos. Era algo que no se planteaba", reveló Isabel González.

En todo caso, Esther Doña no considera que Pedraz vaya a ser buen padre y, de hecho, se alegra de ella misma no haber tenido hijos con él.