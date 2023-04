Pilar Rubio presentó un año más la nueva colección cápsula de trajes de baño para la firma gallega Selmark, que como ella mismo dice, sientan muy bien, y que está pensada para todo tipo de siluetas, tallas y gustos. "Mare 23es como se ha bautizado a este ultimo trabajo inspirado en Brasil, con diseños florales, geométricos, estampado de serpiente, bordados florales y tejidos reciclados". De esa manera lo explicó.

La diseñadora no para de trabajar y combina su vida familiar en París con sus diversos trabajos en televisión. "Hay días que cojo un avión a primera hora de la mañana y regreso por la noche. Los niños todavía son muy pequeños y se han adaptado perfectamente, ellos lo que necesitan es estar con sus padres. Sergio, el mayor, es muy sensible, y cuando llora se esconde porque no le gusta que le vean. El pequeño es el que más guerra da, porque se cree mayor, pero son todos unos niños muy buenos", contó.

Pilar Rubio | Cordon Press

En el transcurso de la entrevista, y al preguntarle por los rumores de crisis en su matrimonio con Sergio Ramos, no pudo ser mas clara: "Siempre se ha dicho eso y tengo que decir que una de las cosas buenas de la madurez es que solo me tomo en serio las cosas importantes, de lo otro, que hablen, me da igual. Quien sabe lo que pasa en mi casa soy yo. Entiendo que vende más una pareja en crisis, pero no gasto mi tiempo en desmentir ese tipo de cosas".

Respecto a las recientes amenazas de muerte para ella y su familia, comentó qué ya estaba acostumbrada y prefirió quitar importancia al tema. Tiene muy buen recuerdo de su etapa de reportera en Sé lo que hiciste: "Lo pasé muy bien , y en los que estoy ahora, como El Desafío o El Hormiguero, la verdad es que me enriquecen mucho. Disfruto con todo lo que hago, y hay proyectos para dentro de un mes".

"En París hacemos vida también con otros compañeros, y nos vemos sobre todo en cumpleaños de los críos. Hace poco estuve con las Kardashians, me gustó mucho, fueron muy simpáticas, aunque pienso que no tenían ni idea de quién era yo". Al preguntarle por Tamara Falcó, lo primero que dijo que le caía muy bien. "No tenemos mucho trato porque no coincidimos. No voy a la boda porque no estoy invitada, y es lógico, no puede invitar a todo el mundo. Es un amor de persona", dijo sobre la marquesa.