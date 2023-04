Estrepitoso fracaso de La fábrica de la tele en el 14 aniversario de 'Sálvame'

Este jueves Sálvame se vistió de gala para celebrar sus catorce años en antena. Aunque el programa de La fábrica de la tele no pasa por su mejor momento, pues ha perdido a más de la mitad de la audiencia en los últimos dos años, Telecinco mantiene el espacio a la espera de un proyecto más interesante que lo pueda sustituir. Sabedores de que la nueva gestora del grupo de comunicación no está conforme con el programa, han decidido celebrar por todo lo alto su 14 aniversario, ante el miedo de no poder celebrar el quindenio.

Para un día tan especial, el programa reunió a los colabores más míticos y prescindió de las últimas incorporaciones. Juntos recordaron los mejores momentos del programa con Mila Ximénez como hilo conductor. Un programa de anécdotas y actuaciones, donde se emitieron algunos de los enfrentamientos y reconciliaciones más recordados de su historia.

A pesar de la promoción que se realizó de este especial en las últimas semanas, la audiencia no ha respondido como se esperaba. A primera hora de este viernes se ha podido conocer los datos cosechados por el programa. Cifras que no solo no mejoran las de los últimos días sino que en algunos casos, la empeoran. La primera hora del programa, Sálvame Limón, enganchó a 954.000 de espectadores, marcando un 10,2%. En su segunda parte, de dos horas de duración, apenas mejoró en cuota de pantalla: 915.000 espectadores y 11,5% share.

Datos que confirman que el programa de La fábrica de la tele no interesa y que tiene poco más que aportar a la televisión. Un especial que si algo evidenció es que el pasado de Sálvame es irrepetible, su presente es anodino y su futuro es más bien negro.