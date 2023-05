Sergi Ferré narra su infierno en La Fábrica de la Tele: "Voy a por todas. No me van a pisar más"

Sergi Ferré, uno de los reporteros más longevos de Sálvame, ha declarado la guerra a La Fábrica de la Tele después de ser apartado de su puesto por negarse a "hacer una jornada de 18 horas". El periodista ha demandado a la empresa de Óscar Cornejo y Adrián Madrid y les reclama 50.000 euros por daños morales y otros 12.000 en concepto de horas extras no pagadas.

El reportero se encuentra de baja laboral desde hace varias semanas tras sufrir un cuadro de ansiedad motivada por la situación que estaba viviendo en la redacción al negarse a trabajar más horas de las que estipula su contrato, algo que era habitual dentro de la empresa: "He pasado ocho años haciendo más horas que un tonto y con disponibilidad absoluta (…) Me negué a hacer una jornada de 18 horas. Salía de casa a las 07.00 y me hacían llegar a las 01.00. Pedí un hotel y las horas extras. Me han castigado por reclamar un hotel que vale 100 euros de mierda", detalló este viernes en el canal de youtube, Telesalseo.

Tras negarle su petición, fue apartado de los directos para hacer "labores de becario": "Me ignoraban en la redacción y los jefes no le dirigían la palabra. Estaba con ganas de llorar ( ...) Me salió una marca en la cara por ansiedad y tomo pastillas. Me ha afectado a mi salud", relata el reportero, que demandó a la productora el pasado marzo, antes de saberse que Mediaset cancelaba Sálvame. "Que nadie se piense que esto lo hago por una cuestión de ego o porque yo no quiera ser redactor. A mí me la suda la tele, no me gusta ni que me reconozcan por la calle. Si cobrase 1.000 euros cada tarde como un colaborador, pues vale. Pero cobro 1.900 euros en ese programa y no existen las horas extra ni el día libre ni nada".

Ferré considera que ha sido un "trabajador ejemplar" que siempre ha mirado por el bien de la empresa. "Me he portado de puta madre, he hecho más horas que un tonto y el tonto se cansó. Lo he dado todo en una empresa que luego te demuestra que le importas una puta mierda", dice Ferré, que ahora pedirá que lo suyo se considere un despido improcedente y se le indemnice por los daños morales causados. "Voy a por todas, voy a juicio y me quedo tan pancho. Estoy tranquilo. Tengo los billetes de Ave, conversaciones, audios... No soy gilipollas. Me voy a cerrar puertas, sí, pero me la trae al pairo (…) No voy a dejar que me vacilen más. Ya no me van a pisar más".

También ha hablado sobre la cancelación de Sálvame, situación que según el reportero "se veía venir": "Me da pena que se acabe el programa porque es una obra maestra", pero "había que ser subnormal para no verlo venir". "La cadena prefiere poner unos concursos con datos muy bajos que devolverte la franja". A pesar de todo, desea que todo vaya bien a La Fábrica de la Tele: "Me interesa que les vaya bien para que me puedan pagar. Pero ya sé que les va bien, porque están forrados".