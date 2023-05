David Valldeperas, obligado a pedir perdón a Raquel Bollo en directo

La escena montada por Raquel Bollo en los pasillos de Mediaset el pasado martes ha vuelto a poner en duda el compromiso de Sálvame y La fábrica de la tele con las mujeres víctimas de violencia, algo de lo que se hacía alarde, sobre todo, tras el documental de Rocío Carrasco. La excolaboradora entró en cólera tras la entrevista a Rocío Cortes, hija de Chiquetete, que fue condenado en firme por malos tratos.

Bollo se comparó con Rociíto y denunció la injusticia que supone que a la hija de Rocío Jurado se la haya protegido aun sin sentencia, mientras que a ella se la sigue humillando llevando a invitados relacionados con su exmarido. "¡Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo a esta gente! No me vais a dejar cerrar el capítulo en la vida (...)¡Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados! ¡Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho! Me da igual Telecinco y su puta madre!", denunció a gritos en directo.

Tras el revuelo generado por las palabras de Bollo y la mala situación por la que pasa Sálvame, que finalizará su emisión el próximo mes de junio, David Valldeperas se ha visto obligado a recoger cable, pedir perdón en directo y justificar la presencia de Rocío Cortés. "Quiero contar algo porque ayer vivimos una situación en este plató que necesita una explicación. La participación de los hijos de Raquel en Supervivientes ha generado declaraciones de amigos y enemigos de la familia Cortés", comenzó este miércoles nada más arrancar el programa rodeado de los colaboradores.

"Ayer en este programa invitamos a Rocío Cortes, hija de Chiquetete y hermana de dos de los participantes del reality para hablar exclusivamente sobre cómo Alma y Manuel están viviendo el concurso, no acertamos en nuestra decisión. Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío Cortés fueron más allá del programa que venía a comentar, lo sentimos, ayer nos equivocamos", insistió.

David Valldeperas: "El equipo de este programa siempre va a estar a favor de las víctimas de violencia de género" #yoveosálvame pic.twitter.com/ySFNbLlp75 — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (ᴄᴜᴇɴᴛᴀ ɴᴜᴇᴠᴀ) (@telediosa) May 24, 2023