Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya son marido y mujer. Este viernes 2 de junio, la pareja celebró su boda por todo lo alto después de cuatro años de intenso y polémico noviazgo. Una boda de la que pudimos ser testigos, pues tuvo lugar en la basílica de San Miguel en pleno centro de Madrid, motivo por el que la novia había enseñado el vestido en la portada de una conocida revista este mismo miércoles. Sin embargo, la pareja ya tenía pactada una segunda entrevista en la que mostrarían sus looks durante el banquete y otro más durante la fiesta en la discoteca Oh my Club.

Pese a que los novio son prohibieron a los invitados acceder con sus teléfonos móviles al Hotel Ritz donde tuvo lugar la cena, sí que pidieron a sus seres queridos que no compartiesen contenido en sus redes sociales para proteger la exclusiva que la pareja tiene firmada con una revista y que previsiblemente saldrá publicada este lunes. Sin embargo uno de los invitados, el exsuperviviente Tom Brusse, subió a sus redes sociales una imagen en compañía de la pareja, reventando así el acuerdo con la publicación.

Aunque la fotografía fue eliminada casi al instante, no tardó en correr por las redes sociales. En ella se puede ver uno de los secretos mejor guardados de la boda: el segundo vestido de novia de Marta López Álamo. Según explicó más tarde la presentadora Nuria Marín, también invitada a la boda, Brusse ha estado en las últimas semanas en Marruecos y no era consciente de la petición de los novios: "Ha subido la imagen de él en compañía de los novios porque, según me ha dicho, se veía muy guapo (...) Nada más subirla Rafa Mora le ha dicho que la había pifiado (...) Tom Brusse inmediatamente ha borrado la imagen y se ha ido a hablar con Kiko Matamoros, Kiko le ha tranquilizado diciéndole que no se preocupase".

Esta no ha sido la única imagen que ha circulado de la novia por las redes antes de tiempo. El equipo del programa Deluxe, recibió una imagen donde se aprecia cómo Marta está siendo maquillada y posa con lo que parece un producto de belleza que promociona. Al parecer, esta imagen tendría que haberse subido horas después de la salida de la revista.