Lequio estalla ante la rueda de prensa de Ana Obregón: "Es una historia de terror"

Alessandro Lequio, que lleva esforzándose meses en distanciarse de la proyección mediática de Ana Obregón y el nacimiento por gestación subrogada de Ana Sandra, no ha podido más y ha estallado en el plató donde colabora, El programa de Ana Rosa.

El padre de Álex Lequio, fallecido de cáncer en 2020, ya manifestó en un principio querer vivir su duelo en silencio, lejos de la prensa y la atención mediática. La presentación del libro El chico de las musarañas no hace más que devolverle a la actualidad, algo que ha acabado por enfurecer al ex de Ana Obregón.

Una Ana que, con cierta ironía, ha calificado como "guapa y radiante, está en su salsa y lo que le gusta". Alessandro, sin embargo, no ha podido evitar mostrar su disconformidad con el libro -que no ha leído- y todo el revuelo mediático de su nieta.

"Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!", ha dicho muy afectado.

Más tarde la propia Ana Obregón le interpretaría para que conociese por fin a su nieta, pero incluso antes, Lequio no ha tenido más remedio que asegurar: "que mi nieta me está esperando… A mí me hace mucha gracia esto. Otra cosa es que yo quiera compartir con toda España lo que yo haga".

El colaborador ha confesado no ha leído el libro porque "nadie tiene que contarme. No tiene nada que ver el libro con las páginas que me hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo", ha denunciado.