Isa Pantoja, sin el apoyo de su familia: pide a Jorge Javier que sea su padrino de boda

La relación de Isa Pantoja con su familia no parece tener vuelta atrás: sin contacto con sus tíos ni con su hermano Kiko Rivera, la hija de Isabel Pantoja no tiene quien la lleva al altar. Así lo ha confirmado ella misma este viernes en el penúltimo Deluxe antes de su cancelación definitiva. Junto a su pareja Asraf Beno, Chabelita ha narrado cómo ha vivido estos meses con su novio en Supervivientes y todo lo relacionado con la preparación de su boda, que si todo sale como tienen previsto, tendrá lugar en el mes de octubre.

Al hablar sobre la persona que ha elegido para ser su padrino, Isa Pantoja se mostró cauta, pues aún no ha hablado con "la persona en cuestión". Aún así, anunció que le gustaría que la llevase al altar Jorge Javier Vázquez, al que considera su "padrino televisivo" y la persona que confió en ella durante sus primeros pasos en la pequeña pantalla: "’Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora, estoy super contenta. La boda se ha pospuesto varias veces por otros motivos, por terceros siempre y nunca por algo nuestro. Cuando me preguntaron quien me gustaría que fuese mi padrino pensé en Jorge porque para mí ha sido como mi padrino televisivo. Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí y para mí eso ha significado muchísimo’’, dijo sobre el comunicador, aún retirado de la televisión por prescripción médica.

Isa Pantoja cree que "al contrario que otras personas de su entorno" cuando ha habido problemas familiares Jorge Javier "no se ha achantado, al contrario, ha dicho las cosas que ha tenido que decir, tal como son". No obstante, no negó que su primera opción como padrino fue su hermano, pues siempre tuvo el sueño de que él le acompañase al altar, algo que finalmente no ocurrirá al no existir relación entre ellos. Tampoco la acompañarán su tío Agustín, con el que no tiene contacto desde muy pequeña, o su tío Juan, con el que tampoco tiene relación.

A pesar de los conflictos que en el pasado tuvieron su madre y el presentador, confía en que ambos sepan ver lo importantes que han sido en su vida y sepan solucionar sus diferencias para haber del día de su boda un evento inolvidable.