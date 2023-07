Marta Riesco cruza el charco con un nuevo proyecto profesional

Marta Riesco volverá a ejercer su trabajo como periodista el próximo mes de septiembre con una columna al más puro estilo Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. La exreportera de El programa de Ana Rosa y Fiesta en Telecinco tendrá su propia firma en Iberoshow, una conocida página web argentina donde siguen con detalle la actualidad del corazón, incluidas noticias de prensa rosa española.

"¡Marta Riesco estrena su nueva columna! A partir de este domingo tendrá un lugar especial en nuestro diario, donde contará su verdad. Bajo el nombre ‘Sin Miedo by Marta Riesco’ la periodista promete desnudar su alma y hablar de los temas a los que debe hacer frente además de compartir con sus seguidores las experiencias más relevantes de su día a día. Todos los domingos a las 9:00 pm podrás conocer de primera mano los pensamientos más íntimos de Marta Riesco", ha escrito el medio en su perfil de Instagram.

La periodista ha sido bien recibida por los seguidores: "Pues la leeré sin falta todos los domingos, me alegro mucho por Marta; Yo también leeré lo que ella escriba, es maravillosa; Que una periodista tan buena no trabaje para España sino para otro país me parece... Felicidades, Marta", escriben varios usuarios.

La reportera está feliz con su nuevo trabajo a la espera de otros que puedan llegar. "Me proponen algo que me hace mucha ilusión a la vez que mucha gracia. Es una columna íntima hablando de mis sentimientos y que tengo libre albedrio para hablar lo que quiero. Ser más Marta Riesco que nunca. Me apasiona escribir y la verdad es que dije que sí. Hay que abrir nuevos caminos, me apetece mucho escribir sobre lo que me está pasando. Puedo ayudar a mucha gente. Que encontréis otra faceta. Mi primera columna saldrá el domingo, es muy íntima, hablo de bastantes cosas. Me he centrado en el viaje a Tenerife en el que me ha dado tiempo a pensar en muchas cosas", explica la periodista.

Marta, que tiene una amplia trayectoria como reportera de televisión, ha mandado un mensaje a todos aquellos que se reían de su despido de Telecinco, por el que todavía tiene pendiente un juicio. "Que os den, pero bien. Quedan muchas cosas y creo que la mayor parte de las cosas que estoy consiguiendo y que voy a conseguir se las debo a las redes sociales y a mi Instagram. Si hiciera caso a aquellas voces oscuras que me decían que era una friki y que se me había acabado la carrera hoy no estaría aquí", sentencia.