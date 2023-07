Es todo un personaje, Arnold Schwarzenegger, que cumple 76 años el 30 de julio. Nacido en 1947 en la localidad austriaca de Graz, tiene una vida que lo llevó desde el culturismo que practicaba en su ciudad natal hasta Hollywood, donde en virtud de su espectacular físico fue contratado como actor. Allí desplegó su capacidad seductora con las mujeres, tuvo varios amores, el principal con una sobrina de John F. Kennedy, María Shriver, con quien matrimonió. La familiaridad con esa saga política despertó en él una vocación inesperada, al punto que llegó a ser Gobernador de California. Volvería al cine. Se convirtió en millonario con sus negocios. De su divorcio con María pasó a ser un soltero recalcitrante. Y ahora cumple diez años con su última conquista, sin deseo alguno de volver a la vicaría o ante un juez.

Schwarzenegger se hizo muy popular en todo el mundo gracias a una serie de películas de acción: Terminator, Desafío total y Conan el bárbaro. Esta última se rodó en España y cuando acudió en Madrid al estreno me concedió una entrevista de una hora en el entonces lujoso hotel Villa Magna, sentados en su "suite" frente a frente. Simpático, encantador. Con casi dos metros de estatura y una apabullante presencia física. Sus músculos daban miedo. Me contaría que tuvo una infancia difícil, con problemas de salud que solventó a base de mucha gimnasia. A los quince años decidió practicar culturismo. Su padre era jefe de policía y comprendió su vocación. "Me di cuenta de mi fortaleza cuando me peleaba con otros chicos y con mi hermano. Iba a un sucio gimnasio, que estaba lejos de mi casa y tardaba un par de horas en llegar, en ocasiones superando el terreno lleno de nieve. Era una disciplina diaria, pero no olvidé los estudios. Luego me alisté en el ejército austriaco y antes de licenciarme gané el título de Míster Europa en la categoría juvenil. Pasaron unos años y quise probar fortuna, marchándome a Norteamérica. Allí cursé la carrera de Psicología, me gradué en la Universidad de Winsconsin con el título de Administración de Empresas y Economía Internacional".

Con María Shriver | Archivo

Entre 1969, nada más llegar a los Estados Unidos, hasta 1974 tuvo amores con su profesora de inglés, Bárbara Outland Baker, quien cuando él la dejó publicó un libro relatando su vida junto a Arnold, al que seguía queriendo pero diciendo que era muy presumido. En 1977, se lio con la peluquera Sue Moray. Y asistiendo a un torneo de tenis en el memorial Robert F. Kennedy simpatizó con su sobrina María Shriver. Tuvieron cuatro hijos. Daban siempre la impresión de ser una pareja muy sólida. Pero Arnold no podía contenerse cuando se enamoraba de otras mujeres aun estando casado, una de las cuales fue el ama de llaves del matrimonio, Mildred Baena, con quien mantuvo relaciones extraconyugales, fruto de las cuales nacería un varón. María Shriver no se lo pensó dos veces y lo echó de casa. Aun así procuraron de cara a la galería dar la impresión de que se habían separado sin dar escándalos. El divorcio tardó en firmarse, hasta llegar el año 2021.

El cine convirtió a Arnold Schwarzenegger en un ídolo mundial, rivalizando con otro forzudo, Sylvester Stallone. Tardaron en ser buenos amigos porque cada uno creía ser más que el otro en cuestión de musculatura. Se da la circunstancia que llegaron a compartir el lecho con la misma mujer, Brigitte Nielsen; cada uno por separado, se entiende. Asimismo fueron socios, junto a Bruce Willis y Demi Moore de "Planet Hollywood", un negocio de modernas discotecas que montaron en varias capitales, entre ellas Madrid, frente a la fuente de Neptuno, que les rindió pingües beneficios. A él particularmente también otras empresas de albañilería, culturismo, fitness, videos de entrenamientos… Se hizo millonario.

En 2003 dejó el cine y llegó a ser gobernador de California. Y cuando dejó el puesto reanudó sus actividades artísticas. No dejó de seguir conquistando admiradoras. La última en 2013, Heather Milligan, veintisiete años menor que él, fisioterapeuta, dueña de una clínica y máster en administración de empresas. Se llevan estupendamente y ahora celebran su décimo aniversario juntos. Entretanto, el actor ha reanudado su faceta de actor. Por primera vez ha firmado un contrato como protagonista de una serie de televisión, Fubar, en la que interpreta a un agente de la CIA. Arnold, haciendo memoria, decía: "Mi carrera internacional surgió con la saga de "Conan el bárbaro". Me gustaría volver a España".

Unos días después de mi entrevista con él, recibí una carta suya desde Los Ángeles, dándome las gracias. Un detalle que pocos actores extranjeros practican. Y Schwarzenegger me demostró ser todo un educado caballero.