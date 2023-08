Carlota y Ainhoa, las hijas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez con las que pasan las vacaciones

Pedro Sánchez ha sido captado paseando por las calles de Marrakech (Marruecos) junto a su mujer, Begoña Gómez, y sus dos hijas, Carlota (16) y Ainhoa (18). Ha sido la prensa marroquí quien ha desvelado el destino elegido por la familia para pasar unos días de vacaciones. El equipo del jefe del Ejecutivo en funciones ha añadido que se trata de un viaje "estrictamente privado", por lo que no se esperaba que saltara a los medios de comunicación españoles.

Por primera vez vemos a las hijas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, cuya intimidad se ha preservado con esmero desde que el socialista llegó a Moncloa. Las jóvenes se mudaron a la residencia presidencial con apenas 11 y 13 años, pero a medida que se van haciendo mayores, Sánchez se atreve a hablar más de ellas, como ocurrió en el podcast La pija y la quinqui presentado por Carlos Peguer y Mariang Maturana.

La charla, destinada al público joven, se emitió poco antes de las elecciones generales del 23 de julio, y en ella Sánchez desveló algunos detalles hasta ahora desconocidos de la vida de sus hijas. La primera vez que el líder socialista se refirió a una de sus hijas llegó hablando de series. "Ahora estoy viendo la serie No me gusta conducir por una razón muy sencilla: Tengo una hija que se está sacando el carné de conducir y empezamos a verla y me ha gustado", desveló sobre su hija mayor, de la que habló un poco más dada su mayoría de edad.

La familia, de vacaciones en Ibiza en 2016

Tal y como él mismo contó, Ainhoa está estudiando la carrera de Psicología. "Le costó mucho decidirse. Le dije que tampoco pasaba nada, yo estudié Económicas y Empresariales, y fíjate dónde he terminado. Muchas veces estudias cosas que ayudan, pero la vida te lleva por otros lados", apuntó Sánchez.

También hubo tiempo para hablar de música y aclarar si la famosa lista pública de Spotify de Pedro Sánchez pertenece realmente a él. "Hubo una confusión porque en realidad esa playlist estaba compartida con mis hijas. Yo no puedo con el reguetón, es algo en lo que discrepo profundamente con mis hijas", bromeó, desvelando que la música latina está entre los gustos de sus hijas, como ocurre en gran parte del público joven. Sin embargo, las jóvenes comparten con su padre el gusto por la música indie, como es el caso del dúo estadounidense Beach House, que le encanta a su hija Carlota.

Con su hija mejor también debate sobre la manera de informarse de los jóvenes y su predilección por las redes sociales. "Me pasa mucho con mi hija pequeña, que aún está en edad adolescente (...) Yo le pregunto de dónde ha sacado la información. Cuando responde que en TikTok o en las redes sociales, se lo rebato", explicó, contando una anécdota personal. "Estábamos un fin de semana confinados y vino mi hija pequeña con un vídeo de un tipo que decía que estábamos en Doñana: 'Papá, pero si esto es mentira, si estamos aquí en Madrid'. Le respondí: 'Bienvenida al mundo real".