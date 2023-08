Los hijos de padres separados suelen favorecer que éstos se reencuentren con motivos de eventos familiares. Así, la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante tienen previsto volver a verse, como hacen todos los años si sus compromisos profesionales no lo impiden, el 17 de agosto, fecha en la que la hija de ambos, Daniella, celebrará su decimo quinto cumpleaños. Bien cierto que el que fuera un matrimonio feliz, al separarse, no lo hicieron en buena armonía y retrasaron la firma del divorcio y el convenio para fijar las obligaciones con respecto a la niña. Una vez resueltos todos los problemas, cuando cada uno rehízo su vida privada, convinieron que debían estar en contacto si surgía alguna circunstancia que afectara a Daniella, así como mantener los días en los que el padre disfrutaría de su compañía, puesto que la menor quedó bajo la custodia materna.

Con su hija Daniella | Instagram

Ya ha pasado tiempo suficiente para no insistir en lo archisabido de su divorcio, pero nunca ninguno de los dos dio explicaciones del por qué siguieron viviendo bajo el mismo techo, dando la sensación en público de que no existía crisis entre ellos, si habían decidido separarse en 2013 y hasta 2018 no firmaron los papeles del divorcio. Vivían en un lujoso chalé en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo, de la que era propietario en un ochenta por ciento David. Lo pusieron en venta, pedían un millón ochocientos mil euros, no encontraban comprador, y finalmente se deshicieron de aquel casoplón por algo más de la mitad de tan elevada cifra.

Paula no había tenido suerte con sus dos anteriores parejas. Una, junto a José Coronado, con el que pasó unas apasionadas vacaciones en Lanzarote el año 2003. Tampoco le fue bien después con el productor teatral Alain Cornejo, aunque hubiera atisbos de casamiento. Porque la actriz asturiana soñaba con montar un hogar, ser madre, sin que ello supusiera una retirada de su profesión. Llegado 2006 encontraría en el cantante cántabro de Operación Triunfo David Bustamante su media naranja; coincidieron pronto, celebraron su boda ante la Virgen de Covadonga, y a partir de entonces formaron un matrimonio ideal. El nacimiento de Daniella en 2008 les colmó de felicidad, estaban locos de alegría, apareciendo muy a menudo en las páginas de las revistas rosas. Por eso, la ruptura de la pareja fue una sorpresa. David Bustamante tenía costumbres impropias de un hombre casado. Su afición a volver tarde a casa y no precisamente por regresar de una actuación, no favorecían la convivencia con Paula, esperándolo en casa pacientemente. Y así, poco a poco, surgieron violentas discusiones hasta que se dijeron adiós.

Si el divorcio lo rubricaron ante notario en 2018, Paula Echevarría encontró al año siguiente a quien desde entonces es su compañero, Miguel Torres Gómez, hoy con treinta y siete años, en tanto ella cumplirá cuarenta y seis este próximo 7 de agosto. Futbolista en las filas del Málaga, se retiró para ejercer de entrenador de un equipo juvenil del Rayo Vallecano. Se planteó obtener el título de preparador de Primera División. Mientras tanto, sus ingresos proceden de algunas empresas y de un restaurante. En algunas referencias periodísticas digitales, se dudaba de los ingresos que Miguel Torres pudiera tener desde que inició su convivencia con Paula Echevarría, muy bien pagada en su doble condición de actriz y modelo publicitaria. El hijo de ambos vino al mundo en 2021, se llama como su progenitor. Desde que montaron su residencia en Madrid no han manifestado deseo alguno de casarse.

Respecto a David Bustamante, lleva cinco años unido a la bailarina Yana Olina. Sin dejar sus grabaciones musicales como romántico baladista pop, ha venido representando las últimas temporadas el musical Ghost, donde ha destacado por su calidad de actor e intérprete. Ver a su hija a menudo constituye para él momentos de infinita alegría, los que volverá a compartir como decimos este 17 de agosto junto a su ex Paula Echevarría. Lo que no sabemos si en esa celebración estarán presentes los ya citados Miguel Torres y Yana Olina. Paula ha disfrutado como suele hacer los últimos años parte de sus vacaciones en su pueblo natal, Candás, y otra después en Marbella, donde seguramente pase con su compañero el 7 de agosto el día de su cuarenta y seis aniversario.