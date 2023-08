La cogida de la semana pasada a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ podía haber acabado mucho peor. Pero todos los allegados del torero, empezando por su hija Alba Díaz, han pasado días de tensión y malestar.

Muy devota de la Virgen del Rocío, la influencer hizo una petición sus seguidores vía Instagram, suplicando que pusieran velas por el bienestar de su padre, El Cordobés, que finalmente se recupera ahora de las heridas tras ser operado de urgencia.

Manuel Díaz ya ha salido del hospital y se recupera en casa con su familia. El torero recibió a los medios de comunicación y ha explicado la situación en la que se encuentra, desvelando que los médicos "están viendo la posibilidad de intervenir en la mano o no, pero parece ser que el hueso no está muy dañado e intentaré terminar los compromisos que me quedan".

"Me han quitado los drenajes. Me han puesto todos los antibióticos que tenía que ponerme y lo de la mano está un poquito peor. Y muy ilusionado y muy agradecido. Con ganas", dijo Manuel Díaz El Cordobés a la salida del hospital.

Con el brazo totalmente escayolado pero sin perder la sonrisa, el torero ha asegurado que hacía años que no sufría un accidente: "Me está pasando de todo, hacía diez años que no me pegaba una cornada y este que es el último año, para que no me olvide".

Por lo demás, reconoce que todo ha salido genial aunque su familia lo ha pasado bastante mal: "La verdad que ha ido muy muy bien todo. la familia lo ha pasado un poquito ahí achuchados".

Algo que refrenda precisamente el texto escrito por Alba Díaz en redes sociales. "Llevo días en shock, intentando asimilar todo lo que ha pasado por mi cabeza desde que recibí una llamada que me decía que mi padre había sido trasladado al hospital por una cornada que circulaba en vídeos por todas partes y mil mensajes en mi móvil".

Tras desvelar que lo primero que hizo tras recibir la noticia de la cornada fue llamar a su psicóloga, Alba relata con sinceridad: "Mi mente no sabía descifrar cuál era el sentimiento exacto y por supuesto el miedo no me dejó ver más allá del bloqueo". "Ahora estoy aquí, con mi padre tumbado en el sofá, con mi familia, viendo una peli, riéndome por nada y con un sentimiento de alerta y a la vez de fortuna que no se me va".

Este texto repleto de pensamientos profundos sigue: "Cuando la vida te pone por delante esa llamada, esa parálisis de tiempo, parece que todo se vuelve efímero y que no puedes hacer nada para evitarlo. Desde entonces pienso en que la vida no es más que eso. Un conflicto interno entre lo que disfrutamos y lo que nos paraliza. Entre la tormenta y la calma. Entre lo que amamos y lo que se esfuma (...) Solo me queda ser consciente de que cada minuto en esta vida es un regalo y que no es lo que te sucede, si no cómo te tomas lo que te sucede".