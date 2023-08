El torero Jesulín de Ubrique ha firmado una sobresaliente faena en el pueblo segoviano de Mozoncillo 13 años después de su retirada, cortando dos orejas y dándose un auténtico baño de masas con un público local que abarrotó la plaza y no dejó de jalearlo.

A pesar de que hace años -concretamente 13- que colgó el traje de luces y se retiró de los ruedos, el adiós de Jesulín de Ubrique no ha llegado a ser definitivo. De vez en cuando, y siempre en festivales, el torero mata 'el gusanillo' enfrentándose a un toro, y eso ha hecho por primera vez en 2023 este 15 de agosto en la localidad segoviana de Mozoncillo, donde ha protagonizado un esperado mano a mano con Finito de Córdoba que ha hecho las delicias de todos los lugareños.

Una reaparición esperadísima en la que el marido de María José Campanario se dio un auténtico baño de masas. Encantado con el cariño de sus seguidores, Jesús se mostró cercano y sonriente y, rodeado de una nube de cámaras y de fans a su llegada al festejo, reconocía que se encuentra en plena forma: "Me mantengo bien" ha asegurado el diestro, de 49 años, antes de la corrida.

Jesulín en la plaza de Mozoncillo | Gtres

Una faena en la que el de Ubrique se mostró entregado y concentrado, cortó dos orejas, y en la que, además de recibir el apoyo y los aplausos de las centenares de personas que abarrotaron la plaza -y entre las que se encontraba Colate Vallejo Nágera con su familia- derrochó complicidad con su compañero y amigo Juan Serrano, 'Finito', sin perder detalle de su 'cara a cara' con el toro desde el callejón.

"Somos muy fans de Jesulín de toda la vida"; "con su edad torea bien y aunque es un pelín mayor todavía puede torear, con un par de huevos"; "Ya va siendo bastante mayor pero espero que todavía tenga algo porque siempre hay edad. Todavía no se ha jubilado y aunque se cortó la coleta, eso crece otra vez"; "Hoy sale de aquí por la puerta grande, te lo digo yo. Aunque sea mayor, ¿qué más da? ¿Entonces los mayores no pintamos ya nada?"; "Muy agradecido de que para él sea un orgullo venir a un pueblo como este de pocos habitantes". Estas son algunas de las opiniones de los habitantes de Mozoncillo que, sin ocultar su admiración por el ex de Belén Esteban, han quitado hierro a la polémica por su edad, 49 años, que muchos consideran elevada para seguir enfrentándose a un toro.

Anécdota aparte, un señor que, ni corto ni perezoso, ha echado a Jesulín nada menos que una década más de la que realmente tiene después de comentar su faena: "El primero ha ido un poco eso, un 'mete y saca' Jesulín que no ha acertado y no ha estado muy bien y el otro, vaya, todavía, Finito sí". "Creo que aun tiene casa de torear. Le he visto aquí en cara que no le había visto y parece un poco no sé. Más joven que yo es, creo, porque yo ya tengo 68 y este no sé si tendrá a lo mejor 60 o por ahí andará" ha afirmado, reaccionando con sorpresa al enterarse de que solo tiene 49. "Me he pasado, ha viajado entonces mucho él" ha añadido.

Un regreso por todo lo alto en el que Jesulín no contó con el apoyo de nadie de su familia en el tendido pero sí con el cariño de sus seguidores, poniéndose toda la plaza en pie para aplaudirle mientras él, entre risas, bebía de una bota de vino.

Eso sí, tan discreto con su vida privada como de costumbre, el torero ha dejado en el aire cómo están María José y sus hijos, especialmente el pequeño Hugo, que con 1 añito de edad -que cumplió el pasado junio- hace las delicias de toda la familia.

Este jueves Jesús vuelve a vestirse de corto para torear en la localidad de Cenicientos con su hermano Víctor Janeiro y José Antonio Canales Rivera y se especula con que la odontóloga -a la que no se ve en público desde que nació su tercer hijo- podría acompañarle, presumiendo de lo felices y enamorados que están después de 21 años juntos.