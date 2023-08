La razón por la que no habrá imágenes de la "dama cadete Leonor" en la Academia Militar de Zaragoza

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Yésica Sánchez, Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para tratar todas las noticias del momento. Centrada en Leonor de Borbón, que este jueves y en compañía de Felipe y Letizia, se convertirá en dama cadete Borbón. La princesa de Asturias pisará la Academia Militar de Zaragoza con ropa civil e inmediatamente recibirá su indumentaria militar, con la única elección de calzado deportivo de un color discreto.

Será el primero de los tres años de su formación militar, donde primará la buena conducta y cumplimiento de las normas, vitales para conseguir permisos más largos que poder pasar con su familia.

Así lo explicó la periodista Paloma Barrientos en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, que subrayó que Leonor iniciará su formación de una manera inmediata, nada más entrar en la academia: "Primero saludan, reciben al instructor y te ponen a correr para tu compañía en formación".

Llama la atención el atuendo militar que vestirá a partir de ahora la princesa Leonor. "Hay gente que no sabe van con sus zapatos normales y usados". "En el caso de las chicas -continuó Barrientos en esRadio -les aconsejan horquillas y no les cortan el pelo", señalando una de las diferencias con la época en la que su padre, el rey Felipe, estuvo interno allí: "Entonces no había damas cadetes. Ella es dama cadete Borbón. Lo llevará bordado en la camisa".

La periodista Beatriz Cortázar señaló una de las dudas más extendidas del ingreso de Leonor en la Academia Militar, que es "si se va a querer cortar parte de la melena. Lo más lógico es que le meta un tijeretazo y se lo deje por el hombro".

En todo caso, Leonor "no van a tener problema porque ella es como su madre, una chica disciplinada que se aprende de memoria todo y no se salta una. No va a dar ningún problema. Tampoco su padre los dio, ha sido muy formal", anticipó Paloma Barrientos.

Y un dato más, confirmado en la crónica rosa: Sofía seguirá los pasos de Leonor de Borbón, e igual que va a hora al internado de Inglaterra ella irá después a Zaragoza. Desde Casa Real quieren que tengan las dos las misma experiencia y formación. "Sería absurdo que la número uno tuviera formación tan estricta y la dos no. Ojalá nunca pase nada pero hasta el pequeño de los cinco hermanos en ocasiones puede haber llegado a rey en otras casas reales".

Algo que se ha ido comprobando con el paso del tiempo es la discreción con la que las dos hermanas y sus compañeros de clase tratan la situación de tener a la heredera al lado. "A las dos hermanas las protegen mucho. Para cualquier militar estar en la misma generación de la futura Reina es un orgullo. Nunca se han filtrado fotografías de Inglaterra o de Gales", explicó Barrientos, que la atribuye al respeto y "la percepción de los compañeros" de Sofía y Leonor.