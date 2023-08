La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Yésica Sánchez, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Paloma Barrientos para abordar toda la actualidad social del momento. Incluyendo el bulo divulgado desde la prensa latina sobre el cantante Luis Miguel, que al contrario de lo publicado en medios locales no ha sido ingresado de urgencia en Chile en plena gira de conciertos.

Así lo ha confirmado la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, que señala que ese supuesto ingreso no ha tenido lugar, y advierte -de hecho- de que "van a salir muchas noticias falsas" a este respecto.

Luis Miguel llegó a Chile el pasado 19 de agosto, pero la prueba de que no está ingresado es que este miércoles mismo ofrece su tercer concierto en ese país. Lo que sí es cierto es que Luis Miguel, ante la exigente gira que está acometiendo, se cuida y preocupa por su salud, y de ahí la fotografía ya desaparecida de redes sociales en la que se ve al Sol de México ingresando en una clínica para revisarse la voz con sus médicos de confianza.

"Miguel es un cantante profesional que, al igual que un deportista, se cuida a tope… Que se hace tratamientos y revisiones de la voz con sus médicos de confianza… Y que la prueba de que está bien es que anoche actuó", se dijo en Es la mañana de Federico.

Otra prueba -se señaló en la crónica rosa de esRadio- es que "los promotores de España no han dicho nada". Otro rumor más, por tanto, a sumar a los difundidos por su ex Araceli Arámbula, que insiste desde México en que Luis Miguel no paga la pensión a sus hijos, cuando en realidad -explicó en esRadio la periodista Paloma Barrientos- en realidad "sí para, lo que pasa es que ella ni facilita tiempos ni facilita la cuenta consignada".

Luis Miguel, que cantará dentro de un año en España, se prepara ahora para afrontar sus conciertos en Las Vegas, donde tras unos días de descanso ofrecerá nada menos que tres en tres días, del 15 al 17 de septiembre.