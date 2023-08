La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Yésica Sánchez, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar para analizar toda la actualidad social del momento. Incluyendo el rumor difundido en la red social X por la periodista Laura Bozzo, que asegura que Luis Miguel y Paloma Cuevas podrían haberse casado en secreto durante su estancia en Los Cabos.

Según Bozzo, la pareja habría aprovechado la exitosa gira del cantante por Latinoamérica para celebrar un enlace que, no obstante, toda la crónica rosa y Beatriz Cortázar en particular pusieron en duda. "Conociendo a Paloma como la conozco, me extraña que dé ese paso y no tenga al lado a sus padres. No te digo una boda como la de Enrique Ponce, lo lógico es que la segunda sea más íntima, pero que no estén sus padres, su sobrino que es como un hijo y sus íntimos amigos, me cuesta creerlo".

Es la mañana de Federico se puso en contacto con el entorno de Luis Miguel y Paloma Cuevas, que fieles a su política habitual, ni confirmó ni desmintió nada al respecto. "no quiere decir que haya nada" simplemente que es su "política en estos asuntos". Su posición es "no entrar" y no entran "nunca", aseguran a esRadio.

La gira latina y estadounidense de Luis Miguel, mientras tanto, continúa. Si ya en Es la mañana de Federico se confirmó que el cantante sí actuaría el verano que viene en España, ahora se sabe además que el último concierto fuera de nuestro país será el 11 de junio, por lo que la fecha concreta sería a partir de ese día. Entonces, eso sí, Luis Miguel se tomará un "pequeño descanso" antes de acometer sus conciertos españoles.