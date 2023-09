El duro porvenir que le espera a Rodolfo Sancho

El suceso que más ha conmovido en España en las últimas semanas tiene como protagonistas a unas padres desesperados por la suerte que le espera a su hijo Daniel Sancho, encarcelado en una cárcel de Tailandia. Un macabro asesinato en el que la víctima acabó descuartizada. Imaginar cómo ocurrió supone un ejercicio de horror, más propio de una película gore que de un hecho auténtico, tan real que ha sido divulgado como noticia en todos los medios internacionales.

El progenitor del supuesto asesino, Rodolfo Sancho, goza hace tiempo de una bien probada notoriedad como actor, sobre todo en televisión. Tiene cuarenta y ocho años y un amplio currículo artístico del que extractamos un par de títulos de series en la pequeña pantalla: Señora, de 2008, y El Ministerio del Tiempo, que empezó a emitirse en 2015 durante cinco temporadas. Rodolfo tenía dieciocho años cuando en una escuela de interpretación conoció a Silvia Bronchalo. Convivieron, sin casarse, durante catorce años. En ese tiempo tuvieron un hijo en 1994, llamado Daniel. Es quien es el presunto autor del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Como el suceso es del conocimiento general, obviamos cualquier detalle.

Nos detenemos en la figura de Rodolfo Sancho. Quien a partir de 2005 inició relaciones sentimentales con otra actriz, tras su ruptura de la anterior pareja, de nombre Xenia Tostado, padres de una niña, Jimena, quienes se enamoraron en el transcurso del rodaje de Cuba Libre, cuyo título parece de entrada un oxímoron. Buscando la tranquilidad, dieron en radicarse en la isla canaria de Fuerteventura, aficionados ambos a practicar el surf, pues en sus parajes las tempetuosas olas así lo permiten. Adquirieron una caravana y con ella se iban instalando en algunos de los bellos parajes del lugar. Hasta que compraron una confortable vivienda en la zona conocida como La Oliva, que es donde continúan residiendo.

Ni qué decir que en los últimos años Rodolfo Sancho no ha tenido más remedio que desplazarse desde Fuerteventura a la península para cumplir sus contratos en series de televisión, las últimas Sequía y Los herederos de la tierra. En medio de este drama que, repentinamente, ha llenado de dolor y espanto al querido actor, se acaba de estrenar la película Delfines de plata, dirigida por Javier Elorrieta, donde su papel es el de un comisario de policía, con problemas. Ya es casualidad que ahora se le relacione con la realidad de lo acaecido en Tailandia con su hijo encarcelado.

Otro filme de próximo estreno en el que Roberto depositó su confianza lleva por título Un paseo por el Borne. Encarnando la figura de un profesor envuelto en circunstancias dramáticas, lo que no deja de seguir asociándolo con la realidad que ahora le circunda al actor. Pendiente asimismo de una serie sobre un personaje ya llevado al cine, y ahora la televisión, en varias ocasiones: El Zorro. Donde Roberto no era este personaje de ficción justiciero, sino el violento gobernador.

Rodolfo Sancho | Archivo

Por lo contado, a Rodolfo Sancho no le falta trabajo. Lo que pudiera cuestionarse es su inmediato futuro. De momento, él se ha comunicado como era de esperar, con su ex, Silvia Bronchalo, la madre de Daniel. Quien dejó de ser actriz y en la actualidad se dedica en una compañía aseguradora a gestionar patrimonios. Han de estar unidos en lo referente a los trámites con los abogados que han contratado para defender a su hijo. Expertos en la justicia tailandesa ya se han pronunciado en el sentido de que el proceso judicial y la posterior sentencia será largo. Se cree que no será condenado a muerte, pero sí a cadena perpetua. Todo ese procedimiento llevaría años. Con un desembolso para los padres de Daniel muy costoso. Alguien, en parecidas circunstancias comentaba que arruinó a una familia. Ignoramos el patrimonio de Silvia Bronchalo, la madre, pero Sancho goza de una importante estabilidad económica. Que puede afectarle mucho en lo material y, por supuesto, en lo concerniente a su paternidad.

El mañana de Rodolfo Sancho como actor estará sujeto a la deriva del caso judicial de su hijo. Podría irse a Bangkok a estar cerca de la cárcel donde ha de permanecer Daniel. O bien viajar periódicamente. En tales circunstancias, sus contratos artísticos se verán alterados. Y su hogar en Fuerteventura en medio del dolor compartido con su compañera, Xenia Tostado y su hija Jimena, a la que quieren proteger de esta tragedia.