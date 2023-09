El descomunal y romántico regalo de Luis Miguel a Paloma Cuevas por su cumpleaños

Paloma Cuevas cumplió el pasado lunes 51 años, un cumpleaños muy especial marcado por el dulce momento personal que vive desde que comenzó su relación con Luis Miguel. El cantante mexicano se ha convertido en su compañero de vida y como hombre detallista que es, no dejó pasar la oportunidad de mandarle un regalo muy especial.

Se trata de un descomunal ramo de rosas rojas, en concreto 500 flores, tal y como ha comentado la crónica rosa de Es la mañana de Federico. "Las rosas rojas son un símbolo de amor clásico y como estamos volviendo a la cursilería, nunca se han visto bodas más cursis que las de ahora", comentó Federico Jiménez Losantos después de que Beatriz Miranda mostrara su disgusto por el tipo de flor.

"Me pega que no es la flor favorita de Paloma. Como este hombre es tan excesivo, me da la sensación de que ese hombre es ‘todo lo más’, como si fuera un pulso", aseguró la colaboradora. "Luis Miguel piensa que ha encontrado al amor de su vida y que le ha salvado la vida. Podrían ser 500 como 500.000, será por dinero", replicó el director de Es la mañana.

El impresionante y romántico regalo que Paloma Cuevas ha recibido ¿de Luis Miguel? en su cumpleaños https://t.co/onCOylZT36 — CHANCE (@CHANCE_es) September 12, 2023

Tal y como se puede ver en las imágenes de Europa Press, debido al tamaño del ramo, tres trabajadores tuvieron que cargarlo, dejando caer sin querer alguna rosa por el camino. Antes de entrar en el domicilio de Paloma, los repartidores hicieron todo lo posible para arreglar el regalo y entregarlo lo mejor posible, entrando con dificultades al portal.