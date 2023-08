Paloma Cuevas ha regresado a España tras acompañara a su pareja, el cantante Luis Miguel, en el inicio de su mastodóntica gira mundial de dos años. Con su amor plenamente establecido -se ha visto a menudo a las dos hijas de Paloma y Enrique Ponce en primera fila para ver al Sol de México-, la diseñadora y empresaria española ha decidido volver a España para llevar a cabo algunos asuntos pendientes… aunque no se sabe si permanecerá mucho tiempo.

Su regreso, en todo caso, ha estado rodeado de secretismo. Como siempre hace Paloma Cuevas, extremadamente discreta, utilizó la terminal premium del aeropuerto de Madrid Barajas y, desplazándose en una furgoneta con cristales tintados, evitando a toda costa que las cámaras captasen sus primeras imágenes tras el inolvidable verano que ha vivido al lado del cantante.

Todo este ir y venir sucede tras unos formidables días de descanso en Los Cabos (México), una parada necesaria sobre todo para Luis Miguel, a quien esperan 65 conciertos en América y Estados Unidos en los próximos meses. La enamorada pareja aterrizaba en Buenos Aires acompañada por las hijas de la diseñadora y Enrique Ponce, Paloma y Bianca.

Pero hay algunos nubarrones que amenazan a la feliz pareja, encabezados por los constantes rumores difundidos por la prensa latina para menguar la reputación del recuperado Luis Miguel. Tanto que, tal y como contó la periodista Isabel González en Y ahora Sonsoles, la pareja se estaría replanteando su política de no comentar nunca nada al respecto después de la gota que ha colmado el vaso: la publicación de que Luis Miguel se había sometido aconsejado por Paloma a una operación para insertar una banda gástrica.

"Se están pensando emprender acciones legales contra estas informaciones falsas. Hasta ahora no lo han hecho, primero con el doble, luego con otras", dijo González en referencia a esos supuestos problemas de salud, los problemas de Luis Miguel con su ex y otras invenciones. "Pero quizá ahora es el momento de empezar a hacerlo porque la salud no se juega", anunció la periodista en el programa.

La segunda duda es cuánto tiempo permanecerá Paloma Cuevas en España, donde ha regresado por asuntos relacionados con sus padres y el colegio de sus hijas, y si seguirá acompañado en segundo plano a su gran amor durante su gira por EEUU. Isabel González señaló una fecha clave: "Su cumpleaños es el 11 de septiembre" fecha en la cual habrá que revisar si sigue aquí o se ha vuelto a desplazar al próximo destino de Luis Miguel.