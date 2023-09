Miguel Bosé, sobre el surrealista robo en su casa: "Uno de los ladrones era fan y me pidió un selfie"

El pasado 6 de septiembre se esperaba la visita de Miguel Bosé al plató de El Hormiguero. Sin embargo, una gripe intestinal impedía al cantante acudir al programa de Pablo Motos dejando el aire su aparición en el programa. Ya días antes se encontraba algo tocado durante la promoción de su nuevo documental en Movistar+, Bosé renacido, cancelando también su entrevista en el programa Más vale sábado, presentado por Boris Izaguirre y Adela González en La Sexta.

Este martes, tal y como contó en exclusiva Libertad Digital y Es la mañana de Federico, se emitió finalmente la entrevista que Pablo Motos grabó con el cantante el lunes 11 de septiembre, cuando su salud ya había mejorado. Sin embargo los compromisos del espacio de Antena 3 con otros invitados han impedido que haya visto antes la luz. Precisamente sobre su bache de salud comenzó hablando Bosé en el programa de las hormigas, narrando también el "terrorífico" robo que sufrió días antes en su casa con sus hijos dentro, razón que agravó aún más su salud.

"De repente me despierta alguien y veo unas caras que no reconozco y que tenían un silenciador, no sabía qué me pasaba. Vi a mis hijos a pie de cama rodeados por unos encapuchados con máscaras con muchas armas", comenzó relatando sobre "el susto de su vida". Según el artista, los responsables del hurto decían ser "profesionales", pero su comportamiento extrañó a Bosé: "Un profesional te echa un spray y tú no te enteras, no se enfrentan con las personas (…) No obstante, no hubo violencia, pero había empujones entre ellos e insultos hacia mí".

Un surrealista robo que terminó con uno de los ladrones reconociendo al cantante y pidiéndole un selfie: "No sabían dónde iban, de repente uno dice: 'Chavos, este es Miguel Bosé' y dije sí y se quitó la máscara y me dijo que era fan. Me pidió un selfie ". Esto tranquilizó a Bosé, que pidió cuidado hacia sus hijos: "En ese momento tuve la sensación de que no iba a pasar nada y cuando vi entrar a mis hijos vi que en sus ojos no había miedo (…) Fue una experiencia horrible y terrorífica, pero tuvimos la suerte gracias a mis ángeles de que no nos pasó nada ni a mis hijos, ni a mí, ni a nadie de la casa".

Miguel Bosé.

Bosé, renacido

Miguel Bosé aseguró estar en una etapa de su vida muy distinta, más abierta y ceracana. Él siempre se ha caracterizado por ser una persona hermética, muy discreta en todo lo que tiene que ver con su vida privada. Ahora en cambio quiere "entregar todo" a sus seguidores: "El libro, el documental, la serie y todavía no he entregado las materiales".

Sobre la relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, Miguel Bosé cree que era una buena persona que "cumplía con todo lo que el régimen le pedía": "Franco lo llamaba mi niño, le concedía todo, hasta que su hermano Domingo, que fue uno de los fundadores del partido comunista, se muriera por España". Recuerda a su padre como "un ligón" que llegó a provocar el suicidio de una mujer al enterarse de que se casaría con su madre Lucía Bosé: "Había una actriz serbia guapísima que se suicidó el día que mi padre se iba a casar con mi madre y la encontraron con una foto de mi padre en la mano".

A pesar del gran amor que sentía hacia ellos, cree que sus padres estaban hechos "el uno para el otro": "Mi madre era la mujer que mi padre se merecía. Eran dos egos, con trastorno narcisista y mucha personalidad", dijo, afirmando que sus padres pensaban más en ellos mismos que en sus hijos. Fue su tata la encargada de educarles y transmitirles valores, educando incluso a sus propios padres: "Cuando se separaron un día, la tata le mandó cambiarse a mi madre porque no podía salir tan preparada (...) En otra ocasión mi padre llegó borracho y la tata le dio un manotazo y le dijo que en esa casa así no entraba delante de sus hijos".

Aunque recuerda su pasado con cierta tristeza, especialmente durante el divorcio de sus padres, asegura que ya no siente rencor: "Mi padre deja a mi madre la casa de Somosaguas, pero no tenía recursos porque tardo poco en volver al cine, pero no era bien pagada. Sus amigos le dijeron a mi padre que nos pasara algo. Daba a mi madre 30.000 pesetas al mes y lo que hicimos fue cerrar la planta de abajo, cortar el agua caliente y la calefacción. Recuerdo que para bañarnos la tata preparaba una bañera a cazuelas. A veces nos dormíamos los tres en la misma cama para calentarnos, pero la tata tenía mucha alegría y decía que eran lecciones de la vida de las que hay que aprender y nos daba actividades para que la ayudáramos y no pensáramos. Esto nos unió aún más", recordó sobre la figura de la mujer que ejerció de madre para él y sus hermanos.

Sin intención de regresar a España

A finales de los años 70, Miguel Bosé comenzó a destacar en la interpretación, en la música y en el baile, despertando muchas envidias: "Estaba rodando una película y me fotografiaron. Se retomó una cosa que había pasado hace años que empezó Encarna Sánchez cuando en su programa dijo que tenía esa enfermedad tan de moda (el sida). Los periodistas me buscaban por los hospitales disfrazados de ancianos". Un acoso mediático que según Bosé, no estuvo detrás de su adicción a las drogas: "No tuvo nada que ver. Tenía una afición que pasó a cosas mayores. Estuve durante 30 años hasta que empezó el consumo diario y estaban mis hijos por llegar y dije que hasta aquí".

El programa concluyó con el invitado asegurando que no tiene intención de regresar a vivir a España, pues lleva una vida muy tranquila en México junto a sus dos hijos por los que siente "adoración": "De México no me voy a ir. Mis hijos van a acabar los estudios allí, lo que ha pasado de alguna manera te blinda. Es mi segunda patria y quiero que paren esas maldades. México cuida a sus artistas y los integran en su paisaje".