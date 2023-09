Gabriela Guillén ha reaparecido embarazada de seis meses en el plató de Y ahora Sonsoles. Algo nerviosa, la fisioterapia quiso aclarar cómo está actualmente su relación con Bertín Osborne asegurando que está "bien" y "tranquila" tras la tormenta mediática de su embarazo.

"Necesitaba ese tiempo de estar con mi bebé a solas", aseguró sobre este tiempo desaparecida de los medios. Ahora -dijo- se siente "con fuerzas para trabajar" y afrontar mientras la recta final del embarazo. "Todavía estoy asimilando estar embarazada y el follón que se ha formado", contó al respecto.

Gabriela bromeó con el hecho de que cumple años el 31 de diciembre, y "como sea el primer niño del año…". Eso sí, desveló que el niño lo va a tener en Madrid. Solo ahora, con seis meses de embarazo, la joven está comenzando a disfrutar del embarazo después de la polémica con Bertín Osborne.

Precisamente sobre su relación con el cantante, Gabriela comentó que "fue una sorpresa, es una persona muy expresiva y me dijo ‘jolín, me estás jodiendo’ y le dije ‘no, es verdad’, y él ‘gorda, ¿en serio?’. El embarazo "no estaba planeado" pese a que ambos tenían una relación "estupenda, maravillosa".

Se conocían desde hace un año y medio, y luego la relación se afianzó. Decidieron no contárselo a nadie porque "no había necesidad". Todo se empezó a torcer cuando el asunto salió a la luz y Bertín reaccionó como lo hizo. "Me lo tomé un poco mal", reconoció, asegurando que "se expresa sin pensar muchas veces y no me notificó que iba a confirmar el embarazo porque habíamos quedado en que no lo íbamos a contar".

La relación a partir de ahí "no se rompió, pero nos distanciamos". Y es que se definió a sí misma como una mujer luchadora, que "vino sola a España". "Mi vida no empieza cuando conozco a Bertín, es el padre de mi hijo".

Lo suyo, eso sí, está en el pasado: "No soy una amante ni una amiga especial, teníamos una relación y fue muy bonita", contó, asegurando que efectivamente el cantante se hará cargo del embarazo igual que ella. "Nunca se sabe", contestó misteriosa sobre una posible reconciliación.

¿Tendrá relación su hijo con los otros de Bertín y Fabiola? "Si ellos quieren tener relación con mi hijo estaré encantada, además Kike es maravilloso y sabe decir mi nombre, dice ‘Gaby, guapa’". Algo que deja entrever que se conocen. Con las otras hijas del cantante también ah coincidido y "han sido súper correctas, amables y educadas. Nunca ha habido problemas con ellas, son maravillosas. He coincidido con ellas poco, en la finca", reveló.