Eugenia Osborne: "Mi padre está bien de ánimo y no se esconde"

Un año más la Asociación Española Contra el Cáncer vuelve a transmitir un mensaje de cariño y apoyo a todas las mujeres que saben lo que es esa enfermedad, y lo hace a través de unas embajadoras de excepción como Marta Sánchez, Eugenia Osborne, Terelu Campos, su hija Alejandra Rubio y Adriana Cerezo, todas ellas bajo el lema "Quiero verte envejecer". Como siempre Ausonia apoyando esta investigación desde hace 16 años, para lograr tratamientos que aumenten y mejoren la esperanza de vida de las mujeres.

Eugenia perdió a su madre siendo muy joven y es totalmente consciente de la importancia de las revisiones ginecológicas. "He vivido muy cerca esta enfermedad, no de mama, pero sí el cáncer, y poder dar el mensaje de la detección precoz es fundamental, porque mi madre lo tuvo. Ella falleció hace 19 años, la investigación ha avanzado muchísimo y afortunadamente a la sociedad se le ha concienciado mucho todo el tema de la prevención, con la detección temprana. Yo me cuido una barbaridad, tengo mis citas ginecológicas una vez al año, mis ecografías, mamografías y demás". Así lo explicó.

La hija de Bertín Osborne, en el transcurso de la conversación que mantuvimos, me contó lo bien que se encontraba en todos los sentidos. "Estoy muy bien , porque todos los que tengo a mi alrededor están sanos, felices, y no puedo pedir más. Es cierto que saber envejecer no es fácil, y a todos nos cuesta, porque queremos estar activos, con energía, y el envejecimiento hay que planteárselo de otra manera, y hay que disfrutar de los hijos, y de la familia, amigos, y poder verlos envejecer. Yo me lo planteo, porque ya me voy viendo mis arruguitas, pero mis hijos van a querer verme con arrugas que no verme. La verdad es que no paro, siempre estoy enredando, ahora estoy con la idea de otra empresa, relacionado con sostenibilidad, nada que ver con lo que he estado haciendo en el pasado. La verdad es que me gusta mucho , al igual que todo el tema de coach, que entra mucho la prevención, nutrición, y la parte emocional, que es muy importante, como afecta el stress al cuerpo, y a lo que puede derivar".

Al preguntarle por su padre, y por todo lo que está aconteciendo con el nuevo hijo que va a tener, como era de esperar Eugenia ha sido muy discreta. "Ni mis hermanas ni yo no somos las que tienen que hablar del tema, porque no nos incumbe, y creo que está claro que no vamos a decir nada. Comprendo que me lo preguntes, pero estamos un poco cansadas del tema. La relación con mi padre es perfecta, al estar en Sevilla le veo menos pero hablamos todas las semanas. A mis hijos les encanta ir a la finca, disfrutan mucho todos, con los caballos en el bugui de mi padre, porque es un abuelazo y le encantan los niños.De hecho, no les maleduca, todo lo contrario, es muy espléndido, y tiene un corazón enorme. De ánimo está muy bien, se lo pasa estupendamente con sus amigos y no se ha escondido para nada". Como ella misma me comentó, se llevan muy bien, pero no le apetece trabajar con él porque es muy exigente.