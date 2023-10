Jessica Bueno se gasta 75.000 euros en una llamada

Jessica Bueno continúa su periplo en Gran Hermano VIP. La modelo está más que integrada entre sus compañeros e incluso ha vivido un peligroso acercamiento con su amigo Luitingo, a pesar de que ambos tiene compromisos sentimentales fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Este jueves, durante la última gala del reality, Jessica Bueno volvió a ser la protagonista de la noche al pagar 75.000 euros del premio final para recibir una llamada de su hijo.

"Sacamos vuestros deseos a subasta. El que más dinero ofrezca, cumplirá su deseo", anunció al comienzo del programa Marta Flich. Todos los participantes comenzaron a pujar. El ganador tendría noticias del exterior, oportunidad que Jessica no estaba dispuesta a dejar escapar. La cantidad no dejó de subir hasta que la modelo ofreció más de 75.000 euros, decisión que desató las críticas del resto de sus compañeros que veían como el premio final del concurso va menguando semana tras semana.

"No me van a hacer sentir culpable. La primera que se siente culpable de haberse acabado todo este dineral soy yo. He sido de las primeras que he dicho que el premio no se iba a tocar. Lo que pasa es que aquí están en juego mis hijos y no voy a permitir que ganasen como siempre ellos. Ellos siempre dicen 'a jugar, a jugar, a jugar... Esto es un juego. Pues vamos a jugar, ¿no?", dijo Jessica, negándose a que compañeros con los que no tiene relación ganasen la apuesta.

Finalmente, el premio final se ha quedado en 42.600 euros tras restarse del bote que había anteriormente más de 75.000 euros. "Desde el principio hemos dicho que el dinero es de todos y que no íbamos a gastar nada. Al final, desde que he entrado aquí lo único que he hecho es intentar ayudar en todo, no faltar el respeto a nadie y nunca he pensado egoístamente", se justificó la modelo sevillana. "He visto que estos 75,000 euros ya estaban gastados por Laura. No quería permitir que ellos se salieran con la suya. Sentir que tenía la posibilidad de escuchar a mis hijos...".

Finalmente Jessica pudo disfrutar de la llamada con sus hijos entre lágrimas y muy emocionada: "¡Os echo mucho de menos! ¡Os quiero mucho! Pienso en vosotros en cada momento, cada segundo. Os quiero mucho (...) Lo único que necesitaba era saber que ellos están bien. Ellos no están acostumbrados a que yo no esté. Mi hijo mayor me dice en el audio que tanto él como sus hermanos están bien, que están con sus abuelos y sus padres, evidentemente. Me dicen que están muy contentos y que tengo que ser la ganadora. Ahora me veo con más fuerzas para llegar a la final si el público me deja".