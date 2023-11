Duro varapalo para el actor Miguel Ángel Muñoz. Tal y como publica la revista Semana, su madre, la popular futuróloga Cristina Blanco, se encuentra ingresada en un hospital de Madrid donde le h ha sido amputada una pierna.

No se ha especificado la grave dolencia de Cristina Blanco, que no obstante se encuentra estable tras la operación. La vidente lleva, en todo caso, ingresada todo un mes durante el que ha recibido tratamientos especializados de cara a la posible inserción de una prótesis.

Blanco con Rociíto y Lara Dibildos | Archivo

Un duro varapalo que al intérprete de UPA Dance le llega apenas cuatro meses después del fallecimiento de su tata, su abuela Luisa Cantero, a la que dedicó un emotivo documental sobre su vida en pandemia.

Una complicada situación que, no obstante, de momento no es posible. Es por ello que Miguel Ángel Muñoz ha buscado un centro específico para pacientes afectados del mismo mal. Su trabajo le impide atender correctamente a su madre y no puede atenderla todas las horas del día, revelan a la publicación fuentes cercanas.

Muñoz se ha "preocupado muchísimo por su madre", a la que no ha dejado sola "en ningún momento. Ha acudido a todas las reuniones con los médicos para conocer su evolución", publica Semana.

Cristina Blanco fue, en su momento, vidente habitual de famosos como Belén Esteban, Rocío Carrasco y las Campos, lo que ayudó a situarla en el universo del entretenimiento patrio.

Tan famosa como sisa clientes, Blanco fue colaboradora habitual de muchos programas televisivos, aunque su camino a la fama también se tropezó con la Justicia: fue condenada a 16 meses de prisión acusada de sustraer tarjetas de crédito a los clientes de un hotel de Marbella.