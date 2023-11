El entorno de Pilar Rubio y Sergio Ramos confirma la crisis: "No pinta bien"

Los rumores de crisis siempre han perseguido a Pilar Rubio y Sergio Ramos. Hace cuatro años la pareja sufrió un bache debido que ella no era plenamente feliz junto al deportista y le comunicó su decisión de terminar la relación. En aquella ocasión Sergio Ramos consiguió retener a la colaboradora y se dieron otra oportunidad. Sin embargo el entorno cercano a la pareja confiesa a El Confidencial que desde esa crisis las cosas no terminaron de ir bien entre ellos. Una situación que se habría agravado con la mudanza del matrimonio a Sevilla, tierra natal del futbolista, donde Pilar Rubio se siente sola pues allí no tiene amigos ni familia.

El entorno del matrimonio no confía en que las cosas entre ellos "se arreglen": "No pinta bien. Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio", aseguran, mientras no dejan de sonar con fuerza rumores de la existencia de una nueva mujer en la vida de Ramos.

A diferencia de Pilar Rubio, el deportista es una persona "que hace siempre lo que quiere" y volver a Sevilla para él era algo prioritario. "Le gusta la vida en el campo, las reuniones privadas, el flamenco y socializar mucho. Pilar no comparte con él muchas de estas aficiones. Cuando ella no está en la finca, Sergio recibe a muchos de estos amigos, pero cuando ella viene para pasar dos o tres días la cosa cambia".

Según el testimonio del citado medio, Pilar no se siente cómoda ni feliz en Sevilla, motivo por el que las disputas se habrían convertido en algo habitual entre la pareja: "Cuando se marcharon a París, ella sí se fue, aunque seguía viajando a Madrid para trabajar en El hormiguero con Pablo Motos, pero desde que Sergio se instaló en Sevilla, decidió continuar en la capital. Va y viene con frecuencia, pero para ella Sevilla no es su hogar".

Ajenos a los rumores

Los rumores de separación siempre han acompañado a la pareja sin embargo estos días se han disparado a raíz de la ausencia de Pilar Rubio en los premios Latin Grammys, donde Sergio Ramos apareció del brazo de su hermana Mirian. Mientras el deportista se convertía en uno de los invitados estrellas de la gala, su mujer acudía junto a sus hijos a unos grandes almacenes, acompañada de una cuidadora y vistiendo ropa deportiva.

Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los rumores de ruptura y según el entorno de Ramos, así seguirá siendo, al menos por parte del deportista: "Él está igual que siempre. Ese tipo de rumores no le han afectado nunca: ni antes ni ahora. Es difícil que manifieste alguna preocupación porque es un hombre que sabe templar bien los nervios y no exterioriza ese tipo de situaciones. El tiempo dirá, pero si ella no quiere venir y él no quiere irse, al final terminarán cada uno en un sitio".