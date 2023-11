Las pistas que revelan la crisis de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos suenan con más fuerza que nunca. El futbolista del Sevilla fue uno de los grandes protagonistas de la noche de los Latin Grammy, celebrada el pasado 16 de noviembre en la capital andaluza. Un acto al que acudió sin su mujer, lo hizo saltar las alarmas de que algo está ocurriendo entre ellos. El hecho de que el deportista no asistiese a este evento del brazo de su mujer se suma a los últimos rumores de que Sergio estaría viéndose con otra mujer.

En los últimos años Sergio Ramos y Pilar Rubio se han convertido en una de las parejas más exitosas y mediáticas del panorama nacional, sin embargo, las últimas informaciones apuntan que el amor se habría terminado entre ellos. De hecho, Pilar Rubio lleva meses encarando preguntas sobre la supuesta vida paralela de su marido y padre de sus cuatro hijos. Por lo que su ausencia en la citada entrega de premios no ha hecho sino alimentar estas habladurías.

Tampoco ayuda el hecho de que no se hayan pronunciado al respecto en sus redes sociales. En otras ocasiones, cuando se ha hablado de crisis entre ellos, no han tardado en publicar alguna fotografía juntos dejando claro que su relación no estaba rota. La última vez cuando se relacionó a Sergio Ramos con India Martínez. Entonces, Pilar no tardó en compartir con sus seguidores una fotografía de toda su familia feliz, disfrutando de la piscina que tienen en su mansión. Esta vez, la pareja hace oídos sordos a las informaciones y siguen con sus compromisos profesionales con normalidad pero sin dejarse ver juntos.

Las últimas publicaciones apuntan que a la crisis entre ellos es insalvable y ya se habla de una nueva mujer en la vida del futbolista. El programa de Telecinco Vamos a ver señaló que "ya se sabe el nombre y los apellidos" de esta misteriosa chica: "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más. Hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar", apuntó la periodista Marisa Martín Blázquez.

La última vez que pudimos ver a la pareja posando juntos fue durante la presentación de Ramos como nuevo fichaje del equipo del Sevilla el pasado mes de septiembre. Allí, la colaboradora de El Hormiguero se mostró muy cariñosa con el padre de sus hijos, que le dedicó unas emotivas palabras: "Quiero agradecerte, cariño, por ser mi compañera de viaje, por vivir conmigo esta aventura maravillosa, por tener cuatro estrellas que me iluminan. Así que, muchas gracias por todo a ti y por hacerme disfrutar de este momento. Muy cercano y muy emocionante para mí y creo que no tendría sentido sin ti".