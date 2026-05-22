Àngels Barceló deja la SER

Terremoto en las mañanas de la radio y en la emisora de Prisa: Àngels Barceló deja la cadena SER, según ha podido saber Libertad Digital. La periodista habría anunciado este mismo viernes su marcha a su equipo. La noticia ha sido posteriormente confirmada por la propia cadena.

Tal y como era patente en los mentideros periodísticos, Barceló mantenía un fuerte enfrentamiento con la propiedad de la cadena por la línea editorial. El pulso, aunque pretendidamente titánico tenía pocos visos de prosperar. En esencia, la periodista insistía en mantener la línea editorial de la cadena y también seleccionar a los tertulianos –y no sólo a los de su programa–, o se marcharía. Así pues... y después de que la propiedad no mostrara intención alguna de ceder, este viernes por la mañana, Barceló ha presentado su dimisión a la dirección general de la Ser.

Barceló presentaba Hoy por Hoy desde 2019. Desde hacía años renovaba anualmente su contrato que, según las fuentes consultadas era muy jugoso –"no sé dónde le van a pagar semejante sueldo", reflexionaba una de estas fuentes–. Ahora, tras ganar el propietario de Prisa su pulso con Moncloa y virar El País hacia unas posiciones algo más moderadas, le tocaba a la Ser.

Sin embargo no parece que dentro de la cadena se le vaya a guardar luto. Su propio segundo, José Luis Sastre, parece ser uno de los que se postula para sustituirla. Aimar Bretos sería otro. Lo que parece que se descarta a esta hora es que la sustituya un fichaje de relumbrón procedente de fuera.

La periodista llegó a la SER hace veintiún años tras trabajar en TV3 y los informativos de Telecinco. Comenzó su andadura en la emisora de Prisa para presentar el magacín de fin de semana A Vivir que Son Dos Días. De ahí pasó a Hora 25 hasta saltar a Hoy por Hoy.