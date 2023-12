La nueva vida de Aitana Sánchez-Gijón tras divorciarse

Aitana Sánchez-Gijón ya es una veterana actriz por su amplia, meritísima carrera tanto en el cine como en la televisión, también el teatro. Culta, de gran bagaje intelectual, conocedora a través de su familia de importantes personajes, ha sido siempre mujer discreta en lo concerniente a su vida sentimental. Ahora nos hemos enterado, tarde, por una confidencia a una periodista de El País, que se divorció hace tres años y que, emancipado su primogénito, su hija es la que comparte ahora su casa. Con ella convive felizmente tranquila, sin más compromisos en su horizonte profesional que seguir en activo. Lo de enamorarse de nuevo no está en sus pensamientos.

Respecto a su fracasado matrimonio recordamos que se casó con el escultor argentino Papin Luccadane, en 2002, tras cuatro años de convivencia, para divorciarse en 2020. Ninguno de los dos ha querido contar la razón de su ruptura. Y Aitana, que sepamos, no se relacionó luego íntimamente con ningún hombre.

Ha cumplido cincuenta y seis años el pasado 5 de noviembre. Vino al mundo en Roma, fruto del matrimonio formado por el catedrático de Historia Ángel Sánchez-Gijón Martínez (fallecido en 2007) y la profesora de Matemáticas Fiorella De Ángelis. Su progenitor llevaba exiliado en la capital italiana unos años por cuestiones políticas. Y ella ha llevado el nombre de Aitana por deseo de sus padres, muy amigos de Rafael Alberti. El poeta del Puerto de Santa María quiso que la hija que tuvo con María Teresa León, fuera llamada así, como la sierra de Alicante, capital de donde esta pareja salió en barco, exiliándose, durante la guerra civil. Probablemente por ello Aitana era un símbolo de esa dolorosa marcha. Es falso lo publicado acerca de que Aitana Alberti fuera madrina de bautismo de Aitana Sánchez-Gijón, por la sencilla razón, contada por esta, que no recibió ese sacramento.

Aitana Sánchez-Gijón | Archivo

En el ambiente familiar durante el que transcurrió la existencia de Aitana Sánchez-Gijón en la capital italiana, se deduce que contó con una educación amplia, unos estudios muy bien aprovechados por ella y una vocación decididamente hacia la interpretación. Ya viviendo en Madrid, debutó en la pantalla hacia mediados los años 80 del pasado siglo, y en televisión, a la edad de dieciséis años, en la serie Segunda enseñanza. En su larga y brillante filmografía se registran títulos destacados como Un paseo por las nubes, Volaverunt, La Regenta (en cuyo transcurso del rodaje tuvo alucinaciones místicas), Madres paralelas, que le supuso ser dirigida por Pedro Almodóvar… En televisión tuvo un papel interesante en la serie Velvet. El teatro, que siempre ha sido para ella una prueba, definitiva para cualquier actor, la indujo a formar su propia compañía, Strión. Entre otras inolvidables experiencias en los escenarios no olvida cuando compartió cabecera protagonista junto al académico Vargas Llosa.

Una de sus últimas interpretaciones cinematográficas ha sido a las órdenes de Paco Arango, generoso personaje que patrocina una fundación benéfica: Mi otro Jon. Y pocos días atrás se ha estrenado Que nadie duerma, formando una estupenda pareja con Malena Alterio. Pasajes de drama y comedia donde Aitana, que personifica a una informática sin trabajo, que se convierte en taxista, la conduce, nunca mejor dicho, a un mundo para ella inexplorado. Una mujer que ha triunfado unas veces y otras ha conocido el fracaso.

Con Malena Alterio Aitana ha recobrado un lejano encuentro, en 2012, asistiendo a un Festival de Cine en el Sahara, compartiendo una jaima de una familia saharaui. Viaje en el que a esta última la acompañó su hija Bruna, entonces con pocos años, que ahora cuenta diecinueve y ya ha hecho sus pinitos como actriz. Con ella, quedó dicho, su madre comparte piso. Como dos compañeras. Y se llevan muy bien. En cuando a Teo, su primogénito, de veintidós años, ya indicábamos que se ha independizado y se gana la vida como cantante rapero.

Le confesaba Aitana a su entrevistadora de El País que fue víctima hace años del acoso sexual, como tantas otras colegas que, en su mayoría no quisieron denunciar los casos ni hacerlos públicos. Fue el tan traído y llevado "Me Too" destapado en Hollywood por los abusos de un magnate gordinflón, amante del sexo, lo que en época reciente ha servido para que algunas estrellas cinematográficas recordaran desagradables experiencias. Y Aitana Sánchez-Gijón contaba cuando, en un festival extranjero, un director se pasó una noche aporreando la puerta de la habitación del hotel que ella ocupaba, para al día siguiente besarla en la boca cuando se reencontraron en un aeropuerto, de vuelta a sus lugares de origen. En otra ocasión, en un certamen celebrado en Acapulco, también la asedió cierto actor francés, que no consiguió sus turbios propósitos.

Aitana, mujer atractiva, ha anunciado cremas de belleza. Asegura no haberse retocado su rostro para nada. Lo que sí reconoce es que a estas alturas de su vida, recién cumplidos cincuenta y cinco años como ya citamos, es ya una persona madura. La espera la próxima temporada, en 2024, estrenar un drama escénico: "La madre". Ella lo es y está orgullosa de sus hijos.