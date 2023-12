Ángel Cristo Junior vuelve al circo en plena polémica familiar

Ángel Cristo Júnior ya es personaje de revista por derecho propio. Y no sólo eso: también lo es Ana Herminia, la mujer con la que comparte su vida y sus desvelos, además del dinero que le están pagando por airear las miserias familiares. El pasado viernes Ana Herminia se estrenó en la pequeña pantalla para contar los agravios que ha vivido su novio, y eso que cuando empezó su relación hace lustros que los había sufrido.

El hijo de Bárbara Rey ahora tiene que dar golpes de efecto y qué mejor manera de hacerlo que pasar una tarde de domingo en el circo, ese espacio en el que se crió rodeado de leones, drogas, malos tratos y, según cuenta ahora, la mala vida que le daba su madre.

Júnior y Ana Herminia llevaron al espectáculo a la hija de ésta, que se sentó sobre las rodillas del novio de su madre. Ángel Cristo Júnior tiene una hija de su primera mujer a la que, al parecer, ve menos de lo que quisiera.

Tamara Falcó felicita la Navidad desde la portada de Hola

Vuelve Tamara Falcó a las portadas después de que el otro día hiciese uno de sus bolos y hablase de lo que habla siempre últimamente, seguramente muy a su pesar. De sus planes de ser madre. La vemos en Diez Minutos y en Hola, revista esta última en la que le ponen un toque de originalidad y posa con su amiga Isabelle Junot con entrevista incluida en la que hacen balance de sus vidas.

La publicación junta a las dos marquesas "en el gran año de sus vidas", marcado por sus bodas y la maternidad de Isabelle. Dice Tamara que ha valido por cinco y que ha aprendido muchas cosas, como la palabra "resiliencia" o el amor al prójimo. Y que Íñigo por su cumpleaños le ha regalado un teléfono. Luego explica Junot que son "muy parecidas". "Tenemos la misma filosofía, somos muy espabiladas, miramos siempre hacia adelante… y nos encanta divertirnos". De hecho dicen que se conocieron en "the dancefloor" (la pista de baile).

En Diez Minutos se centran en las declaraciones de Tamara sobre la maternidad. Y es ahí donde se nota la soltura de la marquesa de Griñón con los medios. Lejos de quejarse, entiende que la cuestión esté siempre presente. Íñigo y ella no descartan la adopción.

Adiós a Concha Velasco, la eterna chica ye-yé

Semana ha hecho un esfuerzo de edición y es la única revista de este miércoles que lleva a portada la muerte de Concha Velasco. "Adiós a nuestra chica ye-yé", reza el titular a toda página bajo una foto de la artista sonriendo. Porque no hay manera de encontrar una imagen en la que no lo haga.

La revista incluye varias secuencias de la capilla ardiente instalada en el Teatro de La Latina el sábado, de las muchas personas que pasaron por ella para despedirla y recorre su genial trayectoria tirando de hemeroteca.

Aitana llora su ruptura con Yatra sobre el hombro de un surfero

Diez Minutos lleva a portada una fotografía de Aitana paseando por Bilbao con Aritz Aramburu, el surfero al que conoció hace dos años gracias a su ex, Miguel Bernardeau. Son amigos y confidentes, parece que poco más.

Dice la revista que la cantante "no parece, de momento, muy dispuesta a enamorarse". Ha pasado una semana desde su ruptura, ya sería demasiado.

Olga Moreno y Agustín Etienne no han roto

Olga Moreno y Agustín Etienne han escenificado su no-ruptura con unas fotos que publica Semana en las que vemos cómo se reencuentran con besos y arrumacos en la estación del AVE. Se había rumoreado que estaban viviendo una crisis, información que no se había confirmado pero tampoco desmentido. Con estas fotos queda demostrado que están tan bien como cuando iniciaron su relación hace ahora un año.

Cóctel de noticias

Mary Donaldson habla de su lucha contra la depresión. Hola aprovecha el documental que acaba de estrenar la televisión danesa para llevar a portada a la futura reina. Desvían así la atención sobre el heredero y su escapadita española para pernoctar en casa de Genoveva.--- Suárez celebra su fiesta más brillante con Rossy de Palma, Marta Sánchez o Calauda Osborne como invitadas estrella.

Juan Ortega, "novio a la fuga". Semana incluye la espantada protagonizada por el torero sevillano a sólo unas horas de su boda con Carmen Otte, una doctora que se ha quedado a las puertas del altar a pesar de que su noviazgo venía de diez años atrás.

Fayna Bethencourt se desahoga en Semana: "No puedo continuar con mi vida hasta que no atrapen a Carlos". "Creo que hay poco interés por encontrarlo, porque, si no, ya lo habrían hecho".