Preocupación por la cantante Bebe por su actitud en los últimos conciertos

La cantante Bebe, ahora mismo de gira por España, se está convirtiendo en noticia por la falta de calidad de sus conciertos. Tal y como se informó en Y ahora Sonsoles, muchos asistentes pidieron indignados que se les devolviera el dinero en alguno de sus últimos bolos.

La artista, según contaron testigos al programa Y ahora Sonsoles, llega hasta el punto de que la artista no cantó ni una sola canción entera porque no se acordaba de sus propias letras. Los representantes de Bebe no han querido pronunciarse.

La columna de Lucas Eza en el diario Noticias de Navarra arroja más luz sobre lo ocurrido y la experiencia de presenciar alguno de los últimos conciertos de la artista. "Hay que estar en plenas condiciones si se quiere hacer bien. Hay que ser honesta con una misma para serlo con el público", escribe el columnista.

Asegura Eza que la cantante no estaba en condiciones para ofrecer un "concierto digno" en Tudela. "Empezaste diciendo que a veces la vida nos sacude y esa la es la imagen que proyectaste", el de vivir un "momento complicado".

La conducta errática de la cantante, que no cesaba de tumbarse, levantarse, molestarse ante el propio sonido de su guitarra o los focos, son algunas de sus conductas "desordenadas e improvisadas". "O tú no deberías haber estado en ese escenario, o el que no tenía que estar allí era yo, junto con algunas otras personas más", zanja.