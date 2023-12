La Navidad en familia de Alaska

Un año más Alaska y Mario lo tienen muy claro y pasarán la Navidad todos reunidos en familia, con su madre, los padres de Mario y su hermana Marta

."Cenamos una barbaridad: lombarda, gambones a la plancha, ensaladilla y, por supuesto, yo no perdono mis patatas fritas que es lo que más me gusta. Nos quedamos a dormir en casa de mis suegros como siempre, es mucho más cómodo sobre todo por mi madre para que no salga tan tarde con frio. Afortunadamente está muy bien, aunque hay que estar muy pendiente de ella, porque no quiere a nadie en su casa. Jugaremos al bingo, que nos encanta. Todos los años hacemos el mismo plan." Así me contó.

El Fin de Año es diferente. "Nos reunimos para almorzar y las uvas las tomamos con amigos. El año que acaba nos ha ido muy bien, no hemos parado de trabajar,y tenemos muchas ofertas por delante"

Al nuevo año le piden salud, y continuar juntos en la radio con Federico.