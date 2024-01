Romántica declaración de Almeida a Teresa Urquijo: "Estaba resignado hasta que apareció ella"

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se convertirán en marido y mujer el próximo 6 de abril. Se confirma así la información dada en primicia por el programa Es la mañana de Federico hace meses, donde se desveló que la pareja se daría el 'sí quiero' en la primavera de este año aunque en ese momento aún no había fecha definitiva.

El alcalde de Madrid y su novia sellarán su amor, que comenzó hace dos años, en una ceremonia religiosa a la que asistirán familiares y amigos de la pareja y que tendrá lugar en una finca a las afueras de Madrid que pertenece a la familia de ella. El lugar elegido para un día tan importante es propiedad de la abuela materna de Teresa, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos y hermana del anterior duque de Calabria.

Aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas se había pronunciado al respecto, este viernes Martínez-Almeida ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una publicación en la que no solo confirma la boda, sino que dedica a Teresa unas breves pero románticas palabras: "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", ha escrito, recordando aquellos años en los que la prensa se interesaba tanto por su soltería y su ‘mala’ suerte en el amor.

La filtración de la noticia de su boda era inevitable, pues la pareja ya ha comunicado sus intenciones a algunos familiares y amigos para que marquen en sus agendas la fecha elegida. Así, el sábado 6 de abril el alcalde de Madrid pondrá la guinda a su historia de amor con Teresa que comenzó hace casi dos años.