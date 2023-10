Tal y como ha asegurado la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, José Luis Martínez-Almeida planea ya su boda con Teresa Urquijo, que tendrá lugar a lo largo del año que viene, 2024.

Una información confirmada también por Federico Jiménez Losantos, que desveló en Es la mañana de Federico que la boda no se producirá en La Almudena o Los Jerónimos, lugares típicos de la capital para este tipo de eventos, sino en la capilla que la familia de la novia tiene en la localidad madrileña de Navalagamella, a 47 kilómetros de Madrid.

Los Molinillos es una propiedad de Piru Urquijo (Carmen Fernández de Araoz) en l que también se casaron Jaime Urquijo Zobel de Ayala, hijo de Beatriz Cobel de Ayala, y Alexandra Suárez, en el año 2019.

"No les hace nada de gracia que lo digamos", añadió Cortázar, que asegura que seguramente Almeida lo desmentirá. Pero sobre el momento de la boda, que se da por segura, "será antes de verano, aunque no me dan la fecha. Va a ser en 2024", dijo la periodista en esRadio.

La pareja se presentó en sociedad el pasado mes de junio en la corrida final de San Isidro, en Las Ventas. Ella es pariente de los Borbón por parte de madre, Beatriz Moreno y Borbón, y estudió en el ICADE. Teresa ha trabajado como analista de JP Morgan y ahora desarrolla su actividad profesional en Merlin Properties.

Además, y tal y como ha podido saber este digital, Urquijo acude con regularidad al domicilio del alcalde en los alrededores del Bernabéu, aunque no pernocta en la casa.