Alerta en el Supremo: Sánchez puede controlar la mitad de la Sala Penal en un año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede controlar la mitad de la Sala Penal del Tribunal Supremo en un año.

La condena al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez o la hipotética condena a su esposa Begoña Gómez acabarán recurridas ante la Sala Penal del Supremo, al igual que el resto de investigaciones sobre corrupción que afectan al Ejecutivo socialista y al propio Pedro Sánchez como el caso de las cloacas, la trama SEPI, la financiación ilegal del PSOE, el caso Plus Ultra o la trama Koldo.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "en los próximos 12 meses se jubilarán un total de cinco de los 15 magistrados que supuestamente deben componer la Sala de lo Penal del Supremo. Concretamente, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ángel Luis Hurtado, el actual presidente Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar. Además, la plaza del magistrado Miguel Colmenero, jubilado en 2023, aún no se ha cubierto, al igual que tampoco se ha designado otra plaza de magistrado para la Sala de reciente creación".

"El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formado por 10 vocales conservadores y 10 izquierdistas, más su presidenta Isabel Perelló, deberá negociar y designar por tanto un total de 7 nuevos magistrados de los 16 que compondrán la Sala en el plazo de un año, lo que supone prácticamente la mitad de la citada Sala Penal", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD alertan del "grave peligro de que el Gobierno de Pedro Sánchez a través de los vocales izquierdistas del CGPJ, teledirigidos por el ministro de Justicia Félix Bolaños, pueda dar un vuelco en la composición de la Sala Penal del Supremo trufando el Alto Tribunal de magistrados izquierdistas que puedan ser favorables a los intereses de Sánchez y del Ejecutivo socialista".

"Actualmente la Sala Penal del Supremo ya cuenta entre sus filas con magistrados izquierdistas y podrían conseguir ser mayoría en un año si los vocales conservadores del CGPJ no efectúan una buena negociación. Existe una gran preocupación en la esfera judicial con el hipotético control de la Sala Penal del Supremo por parte de Pedro Sánchez, ya que el Alto Tribunal es el último baluarte de la justicia independiente después de que el Gobierno del PSOE controle el Tribunal Constitucional con la presidencia de Cándido Conde-Pumpido", subrayan.

"Cabe destacar que la Sala Penal del Supremo es uno de los principales objetivos de Sánchez para controlar la justicia desde hace años. Un interés que se ha acrecentado especialmente en los últimos meses, después de que el Alto Tribunal condenase al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Además, antes del verano la Sala Penal condenaba al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García, a 24 años y 19 años de cárcel respectivamente, tras el primer juicio de la trama Koldo", concluyen.

La apertura del año judicial el 10 de septiembre

El Tribunal Supremo acogerá el acto de apertura del año judicial el próximo jueves 10 de septiembre a las 12:00 horas, que estará presidido por el rey Felipe VI y contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, y de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. Será el primer acto de apertura del año judicial de Peramato como fiscal general del Estado.

Peramato tomó posesión del cargo en diciembre de 2025 tras la dimisión de su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, que dejó el puesto tras ser condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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